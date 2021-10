Ilm püsib kuivana, kuid tuul läheb tugevamaks

Öö vastu teisipäeva on Kesk- ja Ida-Eestis muutliku pilvisusega ja sajuta. Lääne-Eestis on pilvisem ning vastu hommikut sajab kohati vähest vihma. Puhub kagutuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 11 kraadi.

Hommikul sajab saartel ja mandri looderannikul kohati veidi vihma. Puhub kagutuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 12 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Lääne- ja Põhja-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub kagutuul 5 kuni 11, puhanguti 13 kuni 15, õhtul saartel kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 14 kraadi.

Kolmapäeval läheb ilm kõikjal Eestis kuivemaks, kuid tuul võib minna veel tugevamaks. Öine õhutemperatuur on neljast kraadist sisemaal 12 kraadini läänerannikul, päeval on sooja 12 kuni 15 kraadi.

Ka järgnevatel päevadel Eestisse tihedad sajupilved ei pääse, aeg-ajalt nihkuvad merelt küll saartele ja mandri looderannikule lähemale. Tuul nõrgeneb tuntavalt alles reedel. Ööd jahenevad ning õhutemperatuur langeb mõnel pool sisemaal ühe-kahe kraadini, rannikul on sooja 10 kraadi ringis, päevad toovad sooja 10 kuni 14 kraadi.