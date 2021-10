Riigihangete maht kasvas mullu üle 800 miljoni euro

Riigihangete arv tõusis mullu võrreldes 2019. aastaga 292 võrra. Märkimisväärselt tõusis riigihangete kogumaksumus, ulatudes 3,87 miljardi euroni. Aastal 2019 oli riigihangete kogumaksumus 2,9 miljardit eurot.

Mullu alustatud hangetest vaidlustati 2,7 protsenti, kokku esitati 28 813 vaidlustust, millest mullu alustatud riigihankeid puudutas 224 vaidlustust, selgub riigihangete 2020. aasta ülevaatest.

182 hankele esitati üks vaidlustus ja 32 hankele esitati kaks vaidlustust ja ülejäänud vaidlustatud hangetele esitati kuni seitse vaidlustust.

Rahandusministeeriumi koostatud kokkuvõttes märgiti, et vaidlustatakse pigem suuremahulisi hankeid, mistõttu on vaidlustatud hanke keskmine maksumus kordi kõrgem vaidlustamata hanke keskmisest maksumusest.

Mullu oli keskmine vaidlustatud hanke maksumus 2,8 miljonit eurot, tunamullu oli see põhimõtteliselt sama, 2,7 miljonit. Keskmine vaidlustamata hanke maksumus oli mullu 0,47 miljonit, tunamullu 0,38 miljonit eurot.

Vaidlustatud hangete osakaalud ja keskmiste maksumuste võrdlus ajavahemikul 2015 kuni 2020. Autor/allikas: Rahandusministeerium

2020. aastal kasvas vaidlustatud hangete osakaal hangete koguarvust, moodustades 2,7 protsenti. Aasta varem oli osakaal 2,0 protsenti.

Riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) statistika järgi esitati mullu ka eelnevatest aastatest rohkem vaidlustusi. Rahandusministeeriumi hinnangul oli vaidlustuste arvu kasv ootuspärane, sest 2019. aastal jõustus õigusabikulude hüvitamise võimalus. Oodati oli ka senisest väiksemamahuliste hangete vaidlustamise kasv, kuid nii ei läinud.

Kõige enam vaidlustati avatud hankemenetlusena läbi viidud riigihankeid, kokku 145, lihthankeid vaidlustati 27 ja sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlusi 26 ning 11 konkurentsipõhist läbirääkimistega hankemenetlust.

Riik ergutas hangetega majandust

2020. aastal algatati riigihangete registris 8323 riigihanget, millest 1270 olid väikehanked. 2020. aasta riigihangete kogumaksumus 28. juuni 2021. aasta seisuga oli 3,742 miljardit eurot, võrreldes 2019. aastaga oli see 816,8 miljonit suurem. Kui arvestada 9. septembri 2021. aasta seisuga, oli 2020. aastal alustatud hangete kogumaksumus kasvanud 3,87 miljardi euroni.

Rahandusministeerium märkis, et kogumaksumuse märkimisväärse suurenemise tingisid suured investeerimislepingud ning riigi tegevus koroonaepideemiast räsitud ja jahtunud majanduse ergutamisel, kui kiirendati investeerimisprojektide elluviimist ja eraldati vahendeid kohalikele omavalitsustele investeeringute tegemiseks.

"Riigihangete aastase kogumaksumuse kasvu on tinginud erinevates valdkondades sõlmitud suuremahulised riigihankelepingud (näiteks koroonaviiruse proovide võtmine, Eesti Raudtee taristu arendamine, isikukaitsevahendite ostmine, Eesti Energia investeeringud, Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt tellitud metsamajandusega seotud teenused)," selgitas ministeerium.

Riigihangete kogumaksumuse, keskmise maksumuse ja riigihangete arvu dünaamika alates 2015. aastast. Autor/allikas: Rahandusministeerium

Kuivõrd tänavu riik enam majandust nii stimuleerida ei kavatse, tuleb eeldatavalt 2021. aasta riigihangete maht väiksem kui 2020. aastal, märkis rahandusministeerium.

28. juuni 2021. aasta seisuga on 2020. aastal alustatud riigihangetest 160 veel pooleli ja 1035 hanget on lõpetatud lepinguta.

Igal aastal lõpetatakse erinevatel põhjustel lepinguta ligikaudu 1000 riigihanget, märkis ministeerium. Levinumad põhjused hangete lepinguta lõpetamiseks on näiteks kõikide pakkumuste tagasilükkamine, pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste mitteesitamine, hankemenetluse kehtetuks tunnistamine või kõikide pakkumuste tagasilükkamine põhjusel, et ühtegi pakkumust ei tunnistatud vastavaks.

2020. aastal alustatud 8323 riigihanke tulemusel on 28. juuni seisuga sõlmitud 12 665 hanke- ning raamlepingut summas 7,74 miljardit eurot. Sõlmitud lepingute kogumaksumus ületab varasemate aastate sõlmitud lepingute kogumaksumust, kuna ühe suuremahulise, väga mitme osaga rahvusvahelise raamlepingu sõlmimiseks läbi viidud riigihanke tulemusena sõlmiti 59 raamlepingut üleriigiliselt isikukaitsevahendite soetamiseks, seisab ülevaates.

Riigihangete osakaal SKP-st on püsinud varasematel aastatel 10 kuni 12 protsendi juures. 2020. aastal suurenes majanduse ergutamisega riigihangete osakaal SKP-st 14 protsendini. Samuti tõusis riigihangete osakaal riigieelarve kulude mahust. Kui varasematel aastatel püsis see 26 ja 28 vahel peal, siis 2020. oli riigihangete osakaal riigieelarvest 32 protsenti.

Riigihangete, riigieelarve ja SKP osakaalude dünaamika alates aastast 2015. Autor/allikas: Rahandusministeerium

Riigihangetes osalejate arv kasvas

Kui eelnenud aastatel on keskmine riigihangetes osalenud pakkujate arv olnud 3,4 kuni 3,6 pakkujat hanke kohta, jõudes 2019. aastal juba nelja pakkujani, siis mullu oli keskmine pakkujate arv juba 4,6. Rahandusministeerium märkis, et pakkujate arvu kasv on ka üks eesmärke.

Kõige kõrgem keskmine pakkujate näitaja oli ehitustööde hangetes. Ehitustööde 2020. aasta hangetes on hanke vastu huvi olnud keskmiselt kuuel ettevõttel, samas kui teenuste hangetes on keskmine pakkujate arv olnud 4,46 (sotsiaalteenustes 4,61 ja eriteenustes 3,14) ning asjade hangetes 3,48.

Keskmine pakkujate ja pakkumuste arv hanke kohta aastatel 2015 kuni 2019. Autor/allikas: Rahandusministeerium

Vaidlustuskomisjoni tööd ja vaidlustusmenetluse tulemusi käsitleva statistikaga saab tutvuda rahandusministeeriumi kodulehel.

Rahandusministeeriumi ülevaatega saab täies mahus tutvuda siin: