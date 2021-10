TTÜ teadlaste abiga tahetakse hakata Kuul energiat tootma

Euroopa Kosmoseagentuur rajab baasi Kuu lõunapooluse lähedale, kus on peaeagu alaline päikesevalgus, mis võimaldaks kohapeal toota tööks vajalikku päikeseenergiat. Tehnikaülikooli teadlased nuputavad, kuidas toota seal energiat monoterakiht-päikesepatareide tehnoloogia abil, mida on tehnikaülikoolis juba pikalt arendatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Idee on selles, et kõigepealt peaks sünteesima mikrokristallid, mis omadustelt oleks nagu monokristallid. Siis tuleb kristallid panna kihiks vaigu sisse," ütles TTÜ päikeseenergeetika materjalide labori juhataja Marit Kauk-Kuusik.

See peaks aga vastu pidama kiirgusele ning väga suurtele temperatuuri muutustele Kuul, lisas Kauk-Kuusik.

Tehnikaülikooli keemia- ja materjalitehnoloogia doktorant Katriin Kristmann uurib, millistest Kuul leiduvatest materjalidest ja kuidas saaks sobilikke monoterakiht- päikesepatareisid kuu jaoks valmistada.

"Meile huvipakkuv maak kuu pinnases on troiliit ehk raudsulfiid ja seda meie tahamegi kasutada oma päikesepaneelide tootmiseks, lisada sinna väävlit ja muid vajaminevaid materjale. Ja kui me selle maagi oleme võtnud kasutusse, siis sellest samast maagist me teemegi päikesepatarei valmis," sõnas Kristmann.

Katriin Kristmann ütles, et Kuul hakkavad päikesepaneele valmistama tõenäoliselt robotid, Tallinnas arendatakse tehnoloogiat.

"Me teeme siin valmis nii prototüüpe, kui arendame tehnoloogiat. Kõigepealt töötame välja erinevad sellised kihid millest päikesepaneel või päikesepatarei koosneb, töötleme neid kihte erinevatel viisidel ja siis teeme päikesepatareid valmis, testime neid ja siis loodetavasti tulevikus ka suuremaid seadmeid," rääkis Kristmann.

Tallinnas testitakse päikesepatareisid päikesesimulaatoris, kosmosekeskkonna testid tehakse kosmoseagentuuri laborites Hollandis.

"Meie päiksepaneelide abil toodetud energiaga saab toota kuul hapnikku. Seda siis jääst ja hapnikku saavad astronaudid kasutada hingamiseks. Samuti on elektrit vaja selleks, et toota soojust ja kasutada elektrimootoreid ja masinaid, et ehitada kuule elamiseks vajalikku varjendit," lausus Kristmann.

Samuti vajaks elektrit kuu pinnal liikuvad sõidukid.