Saarts: Kõlvarti populaarsuse taga on vene hääled ja praegune positsioon

Tallinnas on kohalikel valimistel popluaarseimaks linnapeakandidaadiks praegune linnapea Mihhail Kõlvart (KE). Politoloog Tõnis Saartsi sõnul on Kõlvarti kõrge reitingu taga nii populaarsus venekeelsete valijate seas kui praegune positsioon.

Eesti Rahvusringhäälingu tellitud Norstati uuringu kohaselt on populaarseim linnapeakandidaat keskerakondlasest Mihhail Kõlvart, keda toetab 40 protsenti valimisõiguslikest tallinlastest. Eesti rahvusest vastajad eelistavad linnapeana näha reformierakondlast Kristen Michalit, keda uuringus toetatakse 27 protsendiga.

"Kõlvarti populaarsus on hästi tugev ühes kindlas valijasegmendis, see ei ole üllatus, ennekõike venekeelsete valijate hulgas. Eks see on väga paljus ka eduseisu toonud. Teisest küljest, tegemist on istuva linnapeaga ja eks istuvatel linnapeadel ongi võib-olla mõnevõrra kergem kampaaniat teha ja ennast nähtavaks teha," rääkis Saarts.

"Linnapeal on tõepoolest palju võimalusi pildis olla, sest täna võimul olev erakond tegelebki erinevate projektide elluviimisega. Aga samas ükski võim ei ole kunagi kriitikavaba ja opositsioonil on teine relv, ta saab kritiseerida, ilma selleta, et midagi teha," ütles Kõlvart.

Kas Keskerakonnal õnnestub ka sel korral saada linnavolikogus enamus, sõltub Saartsi sõnul paljuski sellest, kas väiksematel ja mõnevõrra vähem populaarsetel erakondadel õnnestub volikokku pääseda.

"Me räägime siin sotsiaaldemokraatidest, Isamaast ja mingil määral ka Eesti 200-st. Kui näiteks kaks neist peaks välja kukkuma, ei ületa künnist, siis on küll tõenäoline, et Keskerakond saab selle enamuse," sõnas Saarts.

Reformierakonna linnapea kandidaat Kristen Michali sõnul on uuringute puhul oluline, et Keskerakonna ainuvõim on võimalik lõpetada. "See on kõikide uuringute kõige olulisem number," ütles ta. "Järjekindlalt kõik küsitlused näitavad, et ainuvõim võib murduda ja see tähendab, et iga kord, igaüks peab valima tulema," sõnas Michal.