Uuringufirmad prognoosivad Tallinnas Keskerakonna kindlat valimisvõitu, aga mitte ainuvõimu

Kolme uuringufirma küsitlused eelseisvate kohalike valimiste tulemuste kohta Tallinnas on valimiste võitja ehk Keskerakonna osas harvanähtavalt sarnased - kõik kolm ütlevad, et Keskerakonda saab 39 protsenti häältest. Kas sellest piisab 79-liikmelises volikogus absoluutse häälteenamuse saamiseks, lähevad ekspertide arvamused lahku.

ERR-i uudisteportaal kõrvutas kolme uuringufirma, Turu-uuringute AS-i, Kantar Emori ja Norstat Eesti küsitlusi Tallinnas ja arvutas välja koondkeskmised toetused.

Tulemuste tõlgendamisel peab aga arvestama sellega, et uuringud on läbi viidud eri aegadel ning erakondade kampaaniate intensiivsus on sel perioodil olnud erinev. Turu-uuringud tegid küsitluse 6.-15. septembrini, Emor 15.-29. septembrini ja Norstat 24. septembrist 3. oktoobrini. Turu-uuringute küsitluse Tallinna valimis oli 400, Emoril 629 ja Norstatil 1000 valimisõiguslikku vastajat vanuses 16+.

Teine oluline nüanss on, et kõik küsitlused olid erakondade brändiuuringud ehk vastajatel ei olnud ees konkreetseid kandidaatide nimekirju, vaid valik tuli teha erakondade vahel. Reaalsed kandidaadid valimispäeval tõstavad kindlasti mõne erakonna üldtoetust ja teisel jällegi langetavad.

Sellele vaatamata olid uuringufirmad väga üksmeelsed eeldatava valimiste võitja, Keskerakonna tulemuse osas. Turu-uuringud prognoosivad Keskerakonnale 39 protsenti, Emor 39,2 protsenti ja Norstat 39,6 protsenti toetust Tallinnas.

Keskerakonna koondkeskmine toetus oli seega 39,3 protsenti. Eelmistel kohalikel valimistel Tallinnas oli see 44,4 protsenti, mis tagas neile napimast napima absoluutse häälteenamuse ehk 79-st volikogu kohast 40.

Eelmistel kohalikel valimistel nelja aasta eest eksisid uuringufirmad enim Reformierakonna toetusega, hinnates nende võimalusi madalamaks kui tegelikult valimispäeval tuli. Sel korral kõiguvad uuringufirmade prognoosid 15-20 protsendi vahel, andes koondkeskmiseks toetuseks veidi üle 18 protsendi. Eelmistel kohalikel valimistel Tallinnas sai Reformierakond 20,5 protsenti toetust ja 18 kohta volikogus.

Uuringufirmad on ühel meelel, et EKRE saab neil valimistel parema tulemuse kui 2017, mil erakond sai seitse protsenti toetust ja kuus kohta volikogus. Kui Turu-uuringud ja Norstat näitasid oma küsitlustes EKRE-le üsna võrdselt 14-15 protsenti toetust, siis Emor suurusjärgu võrra madalamat, alla 11 protsendi suurust toetust. EKRE koondkeskmine toetus on Tallinnas kohalike valimiste küsitlustes veidi üle 13 protsendi.

Eesti 200 eelmistel kohalikel valimistel ei osalenud. Nende toetuse puhul torkab silma, et Emori küsitluses on see vaid kaheksa protsenti, kuid Turu-uuringutel lausa 14 protsenti. Eesti 200 koondkeskmine toetus Tallinnas oli ligi 11 protsenti.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetusega on aga vastupidi - neile näitab Emor Tallinnas üle 11-protsendilist toetust, Turu-uuringud aga vaid kuus protsenti. Koos Norstati tulemusega on sotside koondkeskmine toetus Tallinnas 8,6 protsenti.

Isamaa oli eelmistel valimistel erakondadest viimane, kes 6,6 protsendi suuruse toetusega Tallinnas valimiskünnise ületas ja volikogus viis kohta sai. Täpselt sama suurt toetust prognoosib neile praegu Norstat, kuid et Emor ja Turu-uuringud näitavad madalamat toetust, on Isamaa koondkeskmine toetus Tallinnas praegu viis protsenti.

Rohelisi toetas eelmistel valimistel Tallinnas 2,4 protsenti, küsitlusfirmade koondkeskmine toetus on neil praegu samas suurusjärgus ehk kaks protsenti.

Kas Keskerakond saab ainuvõimu?

Eelseisvate valimiste võtmeküsimus on, kas Keskerakond saab Tallinnas taas absoluutse häälteenamuse ja asub teostama ainuvõimu. Kui Keskerakond peaks saama valimispäeval 39 protsenti toetust, nagu näitavad praegu üksmeelselt kolm küsitlust, lähevad asjatundjate arvamused lahku, kas sellest piisaks volikogus absoluutse häälteenamuse saavutamiseks.

Näiteks politoloog Tõnis Saarts on öelnud, et kui Isamaa ja sotsid peaksid jääma valimiskünnise alla, kasvab nende häälte ümberjagamisega Keskerakonnale kui valimiste võitjale antavate häälte hulk sedavõrd, et nad saavad absoluutse häälteenamuse.

Endine valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu on aga ERR-ile öelnud, et praeguse reitinguga Keskerakond absoluutset häälteenamust ei saa ka siis, kui Isamaa ja sotsid peaksid jääma volikogu ukse taha.

Ka politoloog Tõnis Mölder on leidnud, et eelmistel valimistel läks väga palju hääli kaduma valimisnimekirjadele, kes ei ületanud valimiskünnist, kuid sel korral saab selliste häälte osakaal olema väiksem. Seetõttu on Mölderi sõnul praeguse seisuga täiesti kindel, et Keskerakond kaotab ainuvõimu.

Kui Keskerakond peakski kaotama Tallinnas ainuvõimu, siis ei pruugi see tähendada, et nad läheksid kindlasti opositsiooni. Kui volikogusse pääsevad lisaks Keskerakonnale veel viis erakonda, siis kindlasti on viiel parteil omavahel palju keerulisem kokku leppida kui leida Keskerakonnal endale üks valitsuspartner. Pigem võib neist moodustada valimiste ööl järjekord.