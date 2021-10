Tallinna lennujaama talvises graafikus on 32 otsesihtkohta

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe hinnangul on seekordse talvise lennugraafiku näol tegemist sihtkohtade arvu osas läbi aega ühe parima talvise graafikuga.

Uutest sihtkohtadest lisanduvad Barcelona, Liverpool, Billund, Pariis Beauvais ja Rooma Ciampino, tagasi tulevad lennud Maltale, Düsseldorf Weeze, Maltale ja Edinburghi, ütles Pärgmäe.

"Oktoobri lõpust kehtima hakkavas talvises lennuplaanis on juba täna 20 protsenti rohkem istekohti kui 2021. aasta suvel ning siia pole lisatud veel tšarterlendude istekohti. See on selgeks märgiks sektori taastumisest – on olemas nõudlus ning lennufirmad on sellele omalt poolt pakkumustega reageerinud," ütles Pärgmäe.

Suusareiside sõbrad saavad see talv valida lendude vahel Münchenisse, Zürichisse, Salzburgi, Viini ja kahte Milano lennujaama, lisas Pärgmäe.

Lisaks on lennuplaani lisandumas tellimuslennud, nende hulgas Sharm el Sheikh ja Hurghada ning Gran Canaria ja Tenerife.

Septembris avas Wizz Air otseliini Tallinna ja Napoli vahel, samuti alustas Türgi lennufirma Pegasus hooajalisi regulaarlende Antalyasse. Kokku oli võimalik septembris otselendudel lennata 30 sihtkohta, millest kõige enam kasutati Riia ja Frankfurdi sõlmjaamasid. Kõige populaarsemad tellimuslendude sihtkohad olid Türgi ja Kreeka aga ka Bulgaaria ja Montenegro kuurordid, teatas lennujaam.