Kagu-Eestis on koroona vastu vaktsineerimine üks madalamaid

Kagu-Eestis on vaktsineeritud inimeste arv võrreldes Eesti teiste piirkondadega väiksem - vähemalt ühe doosiga on vaktsineeritud 59 protsenti. Maapiirkonnas sageli arvatakse, et viirus levib vaid suurtes keskustes ning seetõttu lükatakse vaktsineerimine edasi.

Perearstide sõnul pöörduvad paljud nende poole küsimustega, kas ja millise vaktsiiniga lasta end vaktsineerida.

"Põhjuseks, miks nad ei taha tulla, on see, et nad kardavad vaktsiini. Küll me toome näiteid, igat sorti, aga ikka on vähe sellest. Ta kas on skeptiline, siis ta kardab, et äkki ta ei saa pärast lapsi ja igasuguseid põhjuseid otsitakse välja. Muidugi kedagi ma ei sunni, ma kõiki viisakalt palun, soovitan ja loodan. See on meie kõikide jaoks vajalik," rääkis Kanepi perearst Vaike Meesak "Aktuaalsele kaamerale".

Paljudele ettevõtetele on suur probleem see, kui töötaja, kes ei ole vaktsineeritud, peab kaks nädalat olema eneseisolatsioonis.

"Selge see, et vaktsineerimata lähikontaktne, kes saadatekse kaheks nädalaks eneseisolatsiooni, on ka ettevõttele tõsine probleem. Kui inimene oleks vaktsineeritud, siis ta saaks ilma haigusnähtudeta järgmisel päeval tööle tagasi tulla," rääkis AS Toftan tegevjuht Martin Arula.

"Aktuaalne kaamera" uuris inimestelt, miks paljud kardavad vaktsineerimist.

Mis on need põhjused, miks inimesed kardavad lasta ennast vaktsineerida.

"Reklaamides minu arvates näidatakse jube palju seda süstimise hetke. Just see. Ja kui inimene seda kardab - ma ei tea, mida seal karta on -, aga kui ta seda kardab, siis ta jääbki seda kartma, just seda torget," arvas Toomas.

"Nad arvavad, et see ei jõua siia Eestimaa nurka äkki. Siin ongi maakohti hästi palju, arvavad, et ei tulegi metsa vahele. Paljud vanad inimesed ei käi linnas, ongi oma kodus, teised toovad süüa või ravimeid," arutles Maiken.

Vaktsineerimata noored paraku ei kiirusta ka oma eakaid pereliikmeid vaktsineerima kutsuma.

"On vanu inimesi, kes on vaktsineerimata ja nende vaktsineerimine jääb tegemata sel põhjusel, et nende lapsed ise ei taha vaktsiini. Siis nad leiavad, et ka vanale inimeselei ole vajadust teha - ta ei lähe ju kuhugi, ta ei käi ju kuskil. Aga see, et talle koju haigus tuuakse, seda nad ei suuda uskuda," ütles Meesak.