Neljapäeval tuul nõrgeneb

Neljapäeva öö on õhukese pilvevinega ja kuiv. Vaid Eesti lääneosas on öö hakul pilvisem ja saartel võib ka veidi vihma sadada. Puhub lõunatuul 5 kuni 10, iiliti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Ida-Eestis 3 kuni 9, Lääne-Eestis 6 kuni 11 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on mandril selgema taevaga, saartel on pilvi enam, aga sadu need ei anna. Tuul puhub valdavalt lõunast 5 kuni 11, saartel ja rannikul on puhanguid kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 8, tuulele avatud rannikul kuni 11 kraadi.

Päeval on selget taevast ja õhukesi kõrgeid pilvi, saartel ja looderannikul tõmbub taevas hallimaks, aga sadu ei tule. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 10, iiliti 13, ennelõunal rannikul 15 meetrit sekundis, õhtu poole tuul nõrgeneb. Õhusooja on 9 kuni 13 kraadi.

Reede ka sadu ei too. Selge ööga võib õhk 0 kraadini jahtuda, päevaks tuleb lääne ja põhja poole pilvi, lõunaserv on veel säravalt päikeseline. Sooja on 13 kuni 14 kraadi.

Nädalavahetus on ka suurema sajuta, aga pilvisem ja jahedam. Tõenäoliselt uuel nädalal saabub Eestisse vihm.