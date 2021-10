TÜ raamatukogu paneb näitusele 200 aasta erilisemad ajalehtede esiküljed

Eesti ajakirjanduse ajaloo ilmselt suurima pealkirjaga esikülg on olnud Estonia laevahukust. See võtab ühelt poolt kokku siiani päevakajalise küsimuse kurbuse ja meeleheite, teisalt ilmestab ka vähest pildimaterjali sündmusest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selle ja sajad teised esiküljed otsisid kuraatorid välja viimase 200 aasta päevalehtedest.

"200 aasta jooksul kõigil perioodidel on olemas kolmene jaotus: pidupäevaküljed, argipäevaküljed ja kolmas on suured sündmused. Kõnekas ongi see, kuidas need asjad on muutunud. Mis on tsaariaegne argipäev, mis on vabariigiaegne argipäev, mis on nõukogudeaegne argipäev. Või mis on pidupäev tsaariajal, nõukogudeajal või tänapäeval," rääkis näituse kuraator, ajakirjanduse uurija Roosmarii Kurvits.

Teekond algab 1821. aastal ilmunud Otto Wilhem Masingu Maarahwa Nädalalehega ning lõpeb viimaste aastate peamise teema - koroonaga. Vahepeale jääb üle 70 erineva ajalehe toimetuse tõlgendused sellele, mis oli tähtis ja mis mitte. Nende seas ka mitmeid näiteid nõukogudeaegsest tsensuurist.

"Alati on räägitud seda, kuidas nõukogude ajal ei tohtinud kasutada sinimustvalget värvikombinatsiooni. Näitusel on üks näide sellest, kus sinimustvalget värvikombinatsiooni kasutati ja selle kasutamist soositi. Kui esikülge loete, siis seal on padupropagandistlik nõukogudelik sisu, mis on sinimustvalges serveeringus. Seal nagu ei teki erilist rõõmu selle üle, et ahhaa sinimustvalge esikülg on tehtud," selgitas Kurvits.

Muidugi ei räägi näitus ära kogu viimase 200 aasta ajalugu. Kui mõni külastaja mõtleb, miks mõnda olulist sündmust selles ei kajastu, võis see näiteks jääda reklaami tõttu esikaanelt välja.

"Kui vaatame näitust, siis me peame ütlema, et küll meie esivanemad viitsisid pikalt lugeda. No ikka ainult tekst, ei ühtegi pilti. Mis meiega on juhtunud? Meil on reklaam, pilt ja mida me ütleme - liiga palju teksti ikka veel," ütles Tartu ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru.

Näitus avatakse raamatukogus 12. oktoobri õhtul.