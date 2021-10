Odessa linnapea sai järjekordse korruptsioonisüüdistuse

"Truhhanovit ja tema nelja äripartnerit on süüdistusest ametlikult teavitatud," teatas kolmapäeval Ukraina peaprokurör Irina Venediktova.

"See on väga oluline juhtum kogu riigi jaoks. Odessa pole kunagi olnud tavaline koht ja oleks naiivne arvata, et sealseid juhtumeid uuritakse nii, nagu igal pool mujal," lisas Venediktova.

Truhhanov jääb kuni vahistamismääruse väljastamiseni vabaks. Linnapea uusi süüdistusi ei kommenteerinud.

Truhhanov sai Odessa linnapeaks 2014. aastal. Korruptsiooni vastased võitlejad süüdistavad Truhhanovit juba aastaid. Väidetakse, et Truhhanov on muutnud Musta mere äärse suure sadamalinna oma isiklikuks valduseks.

2018. aastal teatas BBC ,et Ukrainast pärit kuritegelik jõuk kasutas kinnisvara ostmiseks maksuparadiisides asuvaid offshore-firmasid. Jõuk investeeris nii salaja miljoneid dollareid Londoni kinnisvarasse. Väidetavalt oli jõugu liige ka Truhhanov.

Väidetavalt on Truhhanovil sidemed ka Odessa allilmaga.

Odessas asub Ukraina suurim sadam, kus toimub aktiivne salakaubavedu. Venemaa kodusõja ajal tekkis Odessas võimuvaakum ja linnas puhkesid bandiitide omavahelised tänavalahingud.