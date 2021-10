Orkaan Ida laastamistöö tõttu kodu kaotanud elanikud ootavad riigilt abi

Kuu aega pärast seda, kui orkaan Ida laastas USA Louisiana osariiki, elavad sealse rannikupiirkonna inimesed endiselt kohutavates tingimustes. Tuhandete hävinud kodude omanikud elavad telkides, teised üritavad vihma eest kaitsta seda, mida saavad. Need, kelle kahjusid kindlustus ei kata, ootavad nüüd kannatamatult riigiabi.

Orkaan Ida räsis kõige rohkem Louisiana osariigi rannikupiirkonda, kus hävis vähemalt 13 000 kodu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Dan Domangue'i perekond pääses oma maja juurde alles hiljuti ja tekitatud kahju oli hullem, kui nad eeldasid. Plekk-katus oli osaliselt minema lennanud, mis muutis sada aastat tagasi ehitatud hoone põhimõtteliselt elamiskõlbmatuks. Perekond veetis nädal aega koduaeda püsti pandud telgis.

"Olime seal nii kaua, kuni need vinged inimesed tulid ja andsid meile generaatori," ütles ta.

See andis perekonnale võimaluse magada öösiti maja tagaosas, mida katab present, aga ka see laseb vett läbi. Kindlustus nende kahjusid ei kata.

50 kilomeetri kaugusel elav Crystal Hodge on täpselt samasuguses olukorras. Orkaani järel kolis tema väikesesse majja mitu pereliiget ja nüüd üritatakse üheskoos niiskuse ja hallituse vastu võidelda.

"Mu vennapoeg parandas eile presenti, nii et praegu midagi ei leki. Me riputasime riided kuuri kuivama, et peita neid vihma eest," rääkis Hodge.

Suur hulk rannikupiirkonna elanikke peab esmatarbekaupade saamiseks toetuma heategevusorganisatsioonidele. Vahel aga tundub, et riik on hädasolijad unustanud.

Louisiana osariigi elanik Susan Smith ütles, et kogukond ootab riigi abi. Vabatahtlik abistaja Cam Jordan lisas, et rususid on Louisianas endiselt väga palju.



Möödunud nädalal võttis kongress vastu resolutsiooni, millega antakse orkaanikahjustustega piirkondadele katastroofiabi.

Nii Dan Domangue'i kui ka Crystal Hodge'i perekonna jaoks on see lootuskiir ja nad ootavad nüüd föderaalse kriisihaldamise agentuuri inspektoreid.