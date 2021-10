Reede tuleb päikeseline

Hommikul on Kagu-Eestis on selge või vähese pilvisusega, mujal pilves selgimistega, aga siiski olulise sajuta ilm. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-11 meetrit sekundis. Temperatuur on mandri kagunurgas -2 kuni +1 kraadi juures, mujal on sooja 3 kuni 8, rannikul kohati kuni 11 kraadi.

Päeval on päikest laialt ja taevas pigem selge või vähese pilvisusega, Hiiumaal ja mandri põhjaosas on küll pilvisem, aga püsib siiski sajuta. Lõuna- ja edelatuul valitseb 3 kuni 9, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraadid ulatuvad 15-ni.