Otse kell 16: ÜRO Julgeolekunõukogu istung olukorrast Valgevenes

Istungit juhatab välisminister Eva-Maria Liimets Kultuurikatlas üles seatud stuudiost, kus on kohal ka Läti välisminister Edgars Rinkevics ja Leedu asevälisminister Mantas Adomenas.

"ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena on Eesti jaoks olnud väga olulised meie regioonis toimuvad maailma julgeolekuolukorda mõjutavad sündmused ja nii peame ka tähtsaks hoida olukorda Valgevenes julgeolekunõukogu päevakorras," ütles minister Liimets.

"Võrreldes jaanuariga, mil arutasime julgeolekunõukogu istungil meediavabaduse olukorda Valgevenes, on situatsioon riigis jätkuvalt halvenenud. Suletud on meediaväljaandeid ja kasvanud on kinni peetud poliitvangide arv. Samuti on kasutatud ebaseadusliku rände õhutamiseks naaberriikidesse ära kolmandate riikide haavatavaid kodanikke. Inimõiguste rikkumistel ja naaberriikide vastu suunatud hübriidoperatsioonil on selge mõju rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule."

Istungi peakõneleja on ÜRO abipeasekretär inimõiguste küsimustes ja inimõiguste ülemvoliniku büroo New Yorgi esinduse juht Ilze Brands Kehris. Lisaks teavitavad kohtumisel julgeolekunõukogu ja laiemat ÜRO liikmeskonda olukorrast Valgevenes poliitikaanalüütik ning sealse poliitika ja majanduse analüüsile keskenduva konsultatsioonifirma Sense Analytics asutaja Artjom Šraibman, Valgevene inimõiguste rikkumisi dokumenteeriva platvormi juht Jens Modvig, Valgevene piinamise uurimise rahvusvahelise komitee juhtkomitee liige Victoria Fedorova ning Poola välissuhete instituudi poliitikaanalüütik Anna Maria Dyner.

Istungi algataja on Eesti, kaaskorraldajaid on sel korral rohkem kui kunagi varem – 32 riiki, sealhulgas mitmed julgeolekunõukogu liikmed ja teised ÜRO riigid nii Euroopast kui ka kaugematest piirkondadest.