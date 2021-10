Valimiskomisjon jättis rahuldamata kaebuse e-hääletamise korralduse kohta

Kaebaja hinnangul on e-hääletamise korralduses mitu riski, mille realiseerumine võib tuua kaasa vale valimistulemuse, mis kahjustaks ka tema kui valimistel osaleva kandidaadi huve.

Kaebaja tõi välja, et ta ei saa kontrollida, kas temale antud hääl ka tegelikult vormistatakse talle, sest e-hääletamise valijarakenduse kood on salajane, tarkvara auditeerimata ja valimiste server pole audiitorite jälgimise all.

Samuti heitis kaebaja ette asjaolu, et elektrooniline hääletamine lõpeb enne valimispäeva, mis tähendab, et pabersedeliga ja elektrooniliselt hääletajaid ei kohelda ühetaoliselt.

Valimiskomisjon märkis, et tarkvara töökindlust ja usaldusväärsust on kontrollitud süsteemi prooviläbimisel, kus kõik e-hääletamise protseduurid tehti läbi vaatlejate ja audiitorite silme all. Lisaks on süsteemile tehtud ISKE audit, tehniline läbistustestimine ja riskikäsitlusplaan – seaduse järgi on need eeldused e-hääletamise alustamiseks täidetud.

Elektroonilise hääletamise tervikluse kontrollimiseks teeb sõltumatu audiitor protsessi- ja andmeauditid.

E-hääletamise kestust reguleerib seadus, mille muutmine pole ei valimiskomisjoni ega riigi valimisteenistuse pädevuses. Komisjon märkis, et terve valimisnädala jooksul on võimalik hääletamas käia valimisjaoskonnas ning ka teised alternatiivsed hääletamisviisid nagu asukohas ja kodus hääletamine ei toimu kogu valimisnädala vältel. Neil põhjustel otsustas komisjon jätta rahuldamata kaebaja nõude e-hääletamine ära jätta.