Rakveres sai näha 25 Corvette'i

Väljapanekul olid esindatud kõik kaheksa Corvette'i põlvkonda.

Mitmed Rakveresse toodud autod on 2011. aastal loodud Eesti Corvette'i klubi juhi Margus Kärdi sõnul väga haruldased ka maailma mastaabis: Corvette C6 ZR1 aastast 2009, Corvette 1978 Indy 500 Pace Car, 1982 Collector Edition, Corvette Sting Ray 1957 Convertible; Corvette Sting Ray 1967 Convertible.

"Corvette on USA autotööstuse sümbol ja see on paljude meeste jaoks staatuse näitaja," rõhutas autoklubi eestvedaja.

Kärt ütles, et uudistajad küsivad kõige rohkem seda, kui palju masin kütust võtab. "Ütleme, et kõik, mis sisse paneme, kõik kulub ära," muigas Corvette'i omanik.

Kärt ütles, et auto omanikele on selline üritus pidupäev, sest paljusid neid autodest tuuakse garaažist välja vaid paar korda aastas. "Tavaliselt on meil kokkutulekutel 14-15 autot, nii palju Corvette'e korraga pole me näidanud," rääkis Kärt.

Kui ERR palus arvutada, palju platsil olevate autode turuväärtus kokku võiks olla, vajus Margus Kärt mõttesse ning pakkus, et see summa võib jääda kahe ja kolme miljoni euro vahele.