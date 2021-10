Võrumaa politseinikud õpetasid lapsi turvaliselt liiklema

Juba viiendat aastat korraldatakse Võrumaal lasteaialastele mõeldud ohutusprojekti "Tunnen, tean, oskan" raames jalutuskäik liikluses, sest varem või hiljem tuleb lastel liigeldes ise hakkama saada.

"Lastele tuleb kindlasti neid liiklusohte selgitada, et nad ei unustaks, nad märkaksid. Mida rohkem neid liiklusohte selgitame, seda rohkem neile meelde jääb ja seda turvalisem neil liikluses kõndida ja tegutseda on," rääkis piirkonnapolitseinik Elar Sarik.

Selleks, et õpitud teadmised ka meelde jääksid, tuli lastel hiljem lahendada töövihikus liiklusteemalisi ülesandeid.

"Kuna me oleme viis aasta seda tööd teinud, siis tahaks loota, et järjest paremaks läheb. Tuleb lapsi lasteaeda, kes ei tea liiklusest mitte midagi, keda tuuakse süles ja viiakse süles ja liiklusesse pääsevad esimest korda alles lasteaia rühmaga koos, aga on ka peresid, kes teevad kodus väga head tööd," kirjeldas lasteaia Sõleke liikumisõpetaja Kristi Pai.