Galerii: Helilooja Alo Põldmäe ehitab Kadrinas kividest teoseid

Helilooja ning muusikapedagoogi ja -teadlase Alo Põldmäe hobiks on oma Kadrinas asuva suvekodu aias kividest väikevormide ehitamine ilma sidusaineid kasutamata. Neist suurim on kaheksakujuline loss, aga näha saab näiteks ka munajatest kividest tehtud torni.

Idee oma kivikogust suvekodu aeda kujundeid teha, sai Alo Põldmäe reisidelt Balkani poolsaarele.

"Pärast Kreeka mitmekordset külastamist aastatel 2017-2018 otsustasin teha sellise maagilise Kreeka ja ka Eesti ainelise ehitise, number kaheksa kujulise lossi ehk Mükeene, Trooja sümboli," rääkis Põldmäe.

Eestist korjatud kivide ja kivististega tegelemine aitab heliloojal pingeid maandada.

"Oma muusika kõrval olevad lisahuvid saan ma rakendada nendesse ehitistesse ja saan siin fantaseerida. Ma usun, et see on kindlasti mulle abiks nii muusika kirjutamisel kui ka artiklite ja raamatute koostamisel. See on mulle üks väljund, minu fantaasia väljund. Ja ma leian siin rahu ja kui on olnud keeruline olukord, siis saan end kivide kaudu välja elada," rääkis ta.

Kuna mees sidusainet ei kasuta, siis teeb tugev tuul mõnikord kiviteostele liiga ja nad vajavad taastamist.

"Säilitan looduslikku tasakaalu. Harjutan oma kätt, sest kui ma kivi paika panen, siis tavaliselt ta esimesel-teisel-kolmandal katsel jääb püsima. Kui tuleb torm, siis kukub ümber. No mis teha, see on elu, see on loodus. Mina loodusest kaugemale ei lähe," sõnas Põldmäe.