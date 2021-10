Pühapäeva hommik toob kerge saju

Öö vastu pühapäeva on pilves selgimistega ning Põhja- ja Lääne-Eestis sajab mitmel pool vihma. Edelatuul puhub veel rahulikult ja õhutemperatuur on 3 kuni 9, Kagu-Eestis pole välistatud ka 0 kraadi. Saartel ja läänerannikul märksa soojem ehk kuni 11 kraadi.

Hommik jätkub sarnaselt ning sajusem on just Põhja-Eestis ja ka saartel on märjem. Edelatuul on natuke tõusnud ja puhub 2-10, rannikul ja saartel iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb 7 kuni 11, Kagu-Eestis 3 kuni 6 kraadi.

Pühapäeva ennelõunal sajab Põhja- ja Lääne-Eestis kohati veel vihma, kuid pärastlõunal annab see järele. Edelatuul tugevneb järk-järgult 5 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrini sekundis. Päeva maksimumid ulatuvad 13 kraadini.

Terve järgmine nädal on üldiselt pilvine ning kergelt vihmane, ainuke hingetõmbe koht on kolmapäeval, mil pilved natukeseks lahtuvad. Samas neljapäeva õhtul liigub alates saartelt üle Eesti suurem sadu.

Saabuval nädalal öised keskmised tasapisi langevad ja päevased jäävad 8 ja 10 kraadi vahele.