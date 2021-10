ERR-i vaatlus näitab Eesti ja Soome toiduhindade võrdsustumist

Lõppev nädal tõi uudise, et Eestis on hinnad aastaga seitse protsenti tõusnud. ERR-i ajakirjaniku Kai Vare vaatlus Tallinnas ja Helsingis näitab, et Eesti toiduhinnad on Soome hinnatasemele järele jõudnud.

Need ajad on möödas, kui soomlased käisid Eestis soodsat liha ja juustu ostmas. Ka Soomes tööl käivatel eestlastel ei tasu enam nädala toiduvaru Eestist kaasa vedada. Mõned igapäevased toiduained on Eestis juba kallimad kui Soomes.

Võtsin ette hinnad ühes Eestis tegutsevas välismaises poeketis ja Soome Lidlis. Näiteks liiter tetrapakendis piima maksab Soomes 69, Eestis 79 senti.

Piimahind Eestis Maxima kaupluses. Autor/allikas: Kai Vare / ERR

Piimahind Soomes Lidli kaupluses. Autor/allikas: Kai Vare / ERR

Või maksab Soomes ligikaudu 6 eurot kilo, Eestis 9 euro kanti. Kahekilone pakk nisujahu maksab Soomes 79 senti, Eesti poes 1,29 eurot.

Juustu hind Soomes Lidli kaupluses. Autor/allikas: Kai Vare / ERR

Juustu hind Eestis Maxima kaupluses. Autor/allikas: Kai Vare / ERR

Soodsa juustu kilo on Soomes 4,39 eurot, Eestis päris nii odavat ei leidnud - kilohind oli ka sooduspakkumise korral üle viie euro. Kusjuures Soome poest hinnavõrdlusesse sattunud jahu ja juust on toodetud Eestis.

Niisiis piima, mune, võid, jahu ja juustu saab Soomest odavamalt kui Eestist.

Köögivilja hind on Soomes pisut suurem kui meil. Näiteks lahtine tomat maksis võrdluse hetkel Soomes 2,79 eurot, Eestis 1,29 eurot. Kartuli hinnaerinevus on pisut väiksem: Soomes maksab tavaline pakkimata kartul 59 senti, Eestis 45 senti kilo.

Tomati hind Soomes Lidli kaupluses. Autor/allikas: Kai Vare / ERR

Tomati hind Eesti Maxima kaupluses. Autor/allikas: Kai Vare / ERR

Broilerifilee maksab nii Eestis kui Soomes enamvähem ühepalju ehk veidi alla 9 euro kilo.

Silma torkab muuhulgas ka see, et Soomes müüakse näiteks sinki ja juustu suuremate pakkidena kui Eestis, ilmselt mõjutab ka see pisut hinda.

Alkohol pole küll igapäevane toidukaup, aga see teema on Soome puhul ikka huvi pakkunud. Ka alkoholi hinnavahe on märgatavalt vähenenud. Näiteks veinipudeli hind on Soomes ja Eestis peaaegu sama. Kange alkohol, samuti õlu ja siider on veel Soomes kallimad kui Eestis. Näiteks pooleliitine Alexandri õlu maksab Eestis veidi üle euro, Soomes aga 3 eurot.

Lahja alkoholi hind Eesti Maxima kaupluses. Autor/allikas: Kai Vare / ERR

Lahja alkoholi hind Soomes Lidli kaupluses. Autor/allikas: Kai Vare / ERR

Mis on Eesti ja Soome puhul täiesti erinev on see, et Soomes maksab näiteks kolmeliitrises pakis vein sama palju nagu makskaks pudelis ostes, Eestis aga on nii, et mida suurema koguse ostad, seda odavam liitrihind on.

See loetelu ei ole muidugi kaugeltki täielik, aga Eesti toidu hinnatase on Soomele jõudsalt järele tõusnud.

Hindadest rääkides võib veel öelda, et elamispinna üürimine on Soomes vähemalt pealinnapiirkonnas veel märgatavalt kallim kui Eestis, aga samas on Soomes ulatuslikumad eluasemetoetused.

Bensiiniliiter on Soomes paarkümmend senti kallim kui meil.

Palgataset võrrelda on keeruline, sest maksusüsteem on erinev. Eesti keskmine palk on ligi 1600 eurot, Soomes 3500 eurot.

Sel nädalal avas suur kaubanduskett Lidl oma esimesed poed Lätis ja see tõi kaasa uudised hinnasõja puhkemisest. Soomes tegutseb Lidl 2002. aastast. Esialgu oli enamik kaubamärkidest soomlaste jaoks tundmatud ja tekitasid võõristust. Populaarsust koguti muuhulgas odava õllega, mis Soomes oli ennenägematu. Kulus siiski kümme aastat, enne kui soomlased uue poeketi omaks võtsid. Praegu on Lidli käes umbes 10 protsenti Soome turust.

Samas on teised suured ketid ehk K-rühma ja S-rühma poed vastu pidanud. Nemad peavad enda tugevuseks muuhulgas suurt valikut. Lidl rõhub ka praegu sellele, et neil on odavad kaubad, aga Pellervo majandusuuringute keskuse andmed näitavad, et hinnaerinevused teiste kettidega on üha väiksemad. Ka Soomes on toidu hind järjest tõusnud.

Nüüd oodatakse Soomes südame värinal uue Norra keti Oda tulekut. Oda on toidu e-pood. Toidu netikaubandus on Soomes lapsekingades ja tõenäoliselt toob norralaste kett Soome turul kaasa vähemalt sama suure raputuse kui omal ajal sakslaste Lidl.