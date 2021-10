"AK.Nädal": ametist lahkuva Kaljulaidi viimane ringreis mööda Eestit

Rahvariided ja kultuurilembus on olnud üks president Kersti Kaljulaidi kaubamärk, aga mitte ainus. Oma viimasel ringreisil presidendina jõudis ta Narva, kuhu ta tähelepanu juhtimiseks vahepeal kogu oma büroo kolis, paljudesse ettevõtetesse kõikjal Eestis, naiste tugikeskusesse ja Eesti piirialadele.

Küsimusele, kas ta sai oma ametiaja eel võetud eesmärgid täidetud, vastas Kaljulaid, et tal oli üks sõnastatud eesmärk. "See oli see, et ma ei ole kunagi vait, siis kui liiga tehakse nõrgematele, kõne all on meie julgeolek või ohus on meie vabadused, ja ma võin tõesti öelda, et ma ei ole viis aastat jätnud reageerimata. Ja on juhtunud enamatki. Minu arvates on päris suur osa meie ühiskonnast tahtnud kaasa mõelda ja tihtipeale jõudnud üsna sarnastele järeldustele minuga. Mulle tundub, et selles mõttes on eesmärk kindlasti saavutatud," lausus ta.

Kaljulaid ütles, et tema jaoks ei kajastu rahva toetus temale kui presidendile korjatud häälte arvuna. "Minu peas elab see nende kohtumistena, kus oled Peipsi ääres ja on pirukaid või oled saartel ja tullakse sulle vastu kimbukese suitsetatud tuulehaugiga," ütles ta.