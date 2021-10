Ida-Virumaal on politsei tähelepaneliku jälgimise alla võtnud neli omavalitsust, kus on suurim tõenäosus ebaausaks käitumiseks. Ida prefekt Tarvo Kruup nentis intervjuus Rene Kundlale, et politseile üks murekoht on ID-kaardiga valimise võimalik kuritarvitamine töökohtades või hooldekeskustes