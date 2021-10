Salaalkohol nõudis Venemaal Orenburgi oblastis üle 30 inimelu

Venemaa Orenburgi oblastis on salaalkohol viimastel andmetel nõudnud 34 inimese elu, kinnitas oblasti pressiteenistus pühapäeval.

Kokku on haiglatesse viidud 67 inimest, kellest 34 on surnud. Seitsme inimese seisund on raske, neli vajab intensiivravi.

"Viimase päeva jooksul on tuvastatud surrogaattoodangu ebaseaduslik müügipunkt. Tänu arstide ja politsei koordineeritud tegevusele selgitati (müügi)ahel ja tehti kindlaks algpunkt," seisis teadaandes.

Orenburgi oblasti kohtute pressiteenistus teatas samas, et Orski rajoonikohtus vaadatakse pühapäeval läbi taotlus kuue isiku vahistamiseks.

Varem teatati, et mürgistuse on saanud 50 inimest, kellest 30 on surnud.

Orenburgi oblasti terviseminister Tatjana Savinova ütles pühapäeval, et paljude patsientide puhul avastati metanoolikogus, mis ületas surmava doosi taset mitmekordselt.