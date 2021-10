Pärnus jäeti hüvasti Mai kultuurikeskusega

Keskus ei tööta juba aastaid, kõige kauem pidas vastu kino, filme näidati seal veel 2014. aastalgi. Hüvastijätupeo korraldajad Andres Tölp ja Urmas Lass aga tõdesid, et neile, kes huvitusid näiteks bänditegemisest, oli see ikka kurb päev, sest omal ajal ju peaaegu elati keskuses. Nüüd aga kaob keskus linnapildist, asemele tuleb kortermaja. Nii oli pidugi kurb.

"Inimesed olid juba harjunud, et see maja on juba ammu kinni. Ja eilse üritusega nagu kisti haav lahti. Kõik, mis siin majas on toimunud, on uuesti ellu äratatud. Ütleme nii, et emotsioonid olid laes. See oli paljude jaoks teine kodu, sest siin ju sõna otseses mõttes elati ja oldi. See oli umbes nagu pereabikeskus," rääkis hüvastijätupeo korraldaja Urmas Lass.

Kultuuritegijate ja kontserdikorraldajate süda on raske seetõttu, et Pärnusse polegi tekkinud samaväärset saali. Omal ajal tegutses Mais suur hulk bände, praegu pole bändidel kusagil üles astuda. Just see oli ka põhjus, mis selline pidu korraldati.

"Ansambli The Boondocks värske plaadi esitluskontserdi ideega me siia uute omanike juurde tulime. Sellest formuleerus edasi viimase peo mõte siin majas. Esines kolm ansamblit: The Boondocks, The Belka ja Sitimaan," ütles teine korraldaja Andres Tölp.

Tölp loodab, et mõne aja pärast on Pärnuski saal, kus saavad esineda bändid ja kuhu mahub rohkem kui sada või kakssada inimest.