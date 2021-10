Töötute arv oli septembris langemas

Mullu septembris oli töötukassas arvel 48 707 registreeritud töötust, tänavu septembris oli neid 44 305.

Enim on registreeritud töötuid jätkuvalt Ida-Virumaal. Kui mullu oli näitaja maakonnas 12,6 protsenti, siis tänavu septembris on see Ida-Virumaal 10,7 protsenti. Veel augustis moodustasid registreeritud töötud Ida-Virumaal 11,7 protsenti. Valgamaal oli registreeritud töötus septembris 9 protsenti, mullu samal ajal oli näitaja 6,9 protsenti.

Kõige vähem on registreeritud töötuid 3,7 protsenti Hiiumaal, möödunud aastal samal ajal oli näitaja maakonnas 4,9 protsenti.

Kriisis mõjutas töökaotus enam naisi. Mullu septembris moodustasid naised registreeritud töötutest 52,5 protsenti ja mehed 47,5 protsenti, tänavu septembris vastavalt 54,1 ja 45,9 protsenti.

Töötukassa vahendatavate vabade töökohtade arv suurenes kuuga üle 1200 koha ja septembris oli vabu töökohti 7621. Neist 41,2 protsenti asus Harjumaal. Enim otsitakse inimesi tööle töötlevasse tööstusesse, ehitusse ja haldustegevusse.