Kliinikum piirab esmaspäevast plaanilist ravitööd

Piiramine puudutab plaanilist haiglaravi ootavaid patsiente. See, millisel erialal ja milliste patsientide ravi edasi lükatakse, vaadatakse iganädalaselt üle erinevate erialade esindajatest koosneva komisjoni poolt.

Kliinikumi juhatuse liikme Joel Starkopf sõnul ollakse jõutud seisu, mil igapäevaselt suurenevad nii nakatunud inimeste kui ka COVID-19 tõttu haiglaravi vajavate patsientide arvud. Kliinikum on juba praeguseks laiendanud oma nakkushaiguste osakonda 40 voodikohani ning avanud täiendava COVID-19 osakonna kopsukliinikus 20 voodikohaga.

"COVID-19 intensiivravi osakondadeks on muudetud juba kaks senist intensiivravi osakonda. Selleks, et tagada jätkuvalt intensiivravi ka teistele, mitte-COVID-19 patsientidele, on vajalik piirata plaanilist kirurgilist ravitööd," ütles Starkopf.

Kliinikumi ravijuhi Andres Kotsari sõnul on esimeseks sammuks vähendada kuue operatsioonitoa tegevust juba alanud nädalal.

"Plaanilise kirurgia piiramine annab võimaluse tagada vabu intensiivravi voodikohti ning olla haiglal valmis ka kõige kõrgemat ravietappi vajavateks erakorralistest hospitaliseerimisteks. Ühtlasi vabaneb operatsioonitubade tegevuse piiramise tulemusel personaliressurssi täiendava intensiivravi osakonna avamiseks," ütles Kotsar.

Operatsioonide järjekorras olevate patsientidega võtavad ühendust kliinikumi töötajad.

"Me kõik loodame, et olukord normaliseerub ühiskonnas võimalikult ruttu ning et ravi oleks tagatud kõikidele patsientidele, mitte ei tähendaks ravijärjekordade pikenemist. Kaks kolmandikku haiglaravi vajavatest patsientidest on vaktsineerimata, mistõttu paneme inimestele südamele vaktsineerimise olulisust," lausus Kotsar.

Kliinikumi on hospitaliseeritud esmaspäeva seisuga 64 isolatsiooni vajavat COVID-19 patsienti, kellest 14 vajavad intensiivravi. Ainuüksi möödunud nädalavahetusel hospitaliseeriti kliinikumi 19 COVID-19 patsienti.