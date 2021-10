Aaviksoo: Karisele sobib presidendi amet ja ta võiks seal kümme aastat olla

Esmaspäeval vabariigi presidendi ametisse astunud Alar Karisel on kvaliteet, mis on suurem, kui need ametid, mida ta seni on pidanud, ja presidendi amet sobib talle kindlasti, ütles "Ringvaates" Karise sõber ja teekaaslane Jaak Aaviksoo.

Aaviksoo sõnul ei tulnud talle uudis, et Karisele presidendiks kandideerimist pakuti, väga suure üllatusena, sest tema nimi käis läbi juba eelmiste presidendivalimiste eel. "Temas on mingi kvaliteet, mis on suurem, kui need ametid, mida ta on pidanud," lausus Aaviksoo.

Aaviksoo sõnul on Karis kindlasti parem meeskonnamängija kui tema. "Ta kuulab palju. Kuulab ja mõtleb. Oskus kuulata on juba suur asi. Ta tõepoolest mõtleb järele. Ta on oluliselt vähem tormakas kui mina või võib-olla ka eelmine president Kersti Kaljulaid. Järelemõtlikkust on tõenäoliselt Alaris rohkem," ütles ta.

Aaviksoo nentis, et Karis on küll muhe ja heatahtlik, aga mitte selline inimene, kes laseks end liigselt mõjutada. "Ei ole nii, et päris iga tuul ümber puhub. Meelekindlus ja arusaam, mis on oluline, sellest ta hoiab kinni küll. Mina otsustaksin kiiremini, tahaksin kohe. Tal on järelemõtlikkus ja oskus tasakaalustada, mida seesuguses ametis hinnatakse kõrgemalt kui aktiivsust ja tormakust. See amet on läinud õigetesse kätesse," lausus Aaviksoo.

Mis võiks olla Karise peamised teemad ametiaja jooksul, pole Aaviksoo sõnul kindla peale võimalik öelda, kuid kindlasti tuleb tal edasi tegelda julgeolekupoliitika ja IT-teemadega.

Lõpetuseks ütles Aaviksoo, et presidendi amet sobib Karisele tema hinnangul väga hästi ning et tema soovib Karist näha presidendina kaks ametiaega ehk kümme aastat.