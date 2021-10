ERR Riias: Lätis on parteide loomise buum

Läti parlamendisaadiku Aldis Gobzemsi asutatud partei on Seadus Ja Kord. Ta on kutsunud rahvast tänavaile vaktsineerimise vastu meelt avaldama, vahendas "Välisilm".

Poliitikas on tagasi ka oligarh ja mitme kriminaalasjaga maadlev Ainars Šlesers, kes on samuti vaktsiinivastastega ühinenud. Šlesersi asutatud erakonna Läti Esikohal liider Julija Stepanenko kinnitas "Välisilmale", et asju, mida nad riigis teisiti teeks, on teisigi.

"Lätis on suur nõudlus uute poliitiliste jõudude järele. Sotsioloogid on esile toonud rahva suurt rahulolematust valitsuskoalitsiooni parteide suhtes. Nende toetus langeb valitsuse iga ebaloogilise otsuse mõjul nii maksuküsimustes kui ka praegu, koroonaviirusega seotud probleemide lahendamisel," rääkis .

Venemeelne, kuid end sotsiaaldemokaartlikuks parteiks pidav Koosmeel on küll populaarsust kaotamas, kuid 12 protsenti annab talle Läti parteide populaarsustabelis jätkuvalt esikoha.

Üks Koosmeelest lahkujaid on Julija Stepanenko, kuid oma partei - Republika - on asutanud ka teine nende endine liige Vjaceslavs Dombrovskis, kes on kaasanud endise siseministri Sandis Girgensi. Too omakorda kuulus eelmistel valimistel parlamenti pääsenud parteisse Kellele Kuulub Riik?. Sellest rühmast on aga praeguseks alles vaid riismed.

"Kuni Ühtsuse juhitud riigikorraldus on nii nõrk ja muutub järjest nõrgemaks, seni asutatakse üha uusi ja uusi parteisid. Kuni mõnel neist parteidest - ja ma loodan, et see on Republika - õnnestub ühendada Läti ühiskond. Republika pürgib võimuparteiks, kes kindlustab, et me ühe põlvkonna kestel suudame tagada tugeva majandustõusu. Nii nagu see kunagi õnnestus Eestil ja veel paremini kui Eestis," rääkis Dombrovskis.



Politiiliste jõudude killustatus on Lätis olnud probleem kogu aeg. Ja ka seimi koosseis, kui vaadata saadikute jaotust fraktsioonide kaupa, pole enam kaugeltki see, mis oli pärast valimisi. Nüüd, mil uute parlamendivalimisteni on Lätis jäänud aasta, on moodustatud palju uusi parteisid. Kuid kui uued nad tegelikult on, selles on küsimus. Ja samamoodi on ka ebaselge, milliseid uusi ideid nad Läti poliitikasse toovad.

"Tegelikult ütlevad paljud praeguste parteide toetajaist, et nad soovivad midagi uut ja värsket. Kuid siin on vastuolu. Valimistest ja võimu usaldamisest rääkides - usun, et see on nii Lätis kui ka Eestis -, soovitakse võim anda tuntud inimestele. Neile, keda valijad teavad, keda on näinud, kes on midagi teinud ja kes on midagi saavutanud. Teiste sõnadega, kui ilmub mõni täiesti uus inimene, keda pole varem ei nähtud ega kuuldud, kuidas siis saab teda usaldada ja talle võimu anda," kommenteeris uuringufirma SKDS juht, sotsioloog Arnis Kaktinš.

Osa valitsuskoalitsioonist on pidevalt ülalpool viie protsendi künnist ja osa allpool. Ehk peaminister Krišjanis Karinši politiiliste jõudude ühenduse Uus Ühtsus reiting karmidest piirangutest hoolimata tõuseb, kuid justiitsminister Janis Bordansi Uus Konservatiivne Partei on miinuses.

"Jälgime, kas vaktsiinivastaste liikumine kasutab kunagist Nõukogude Liidu retoorikat ja soovib tagasi liikuda Venemaa poole - transiit Venemaaga lahti, taastada sõbralikud suhted Valgevenega ning suhelda ühe või teise diktatuuriga. Kui need idasuunalised jõud suudavad valimisteks oma jõud ühendada, kuigi nende liidrid teineteist eriti näha ei taha, peame meiegi mõtlema. Need jõud, kes vaatavad lääne, NATO ja Euroopa Liidu suunas, peaksid siis ka kuidagi ühinema," rääkis Uue Ühtsuse seimi fraktsiooni esimees Ainars Latkovskis.

Rohkem uusi parteisid järgmistel parlamendivalimistel osaleda ei saa, sest need tuli asutada vähemalt aasta varem.