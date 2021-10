Teisipäeval tuleb sooja kuni kümme kraadi

Kui ööl vastu teisipäeva on sajupilvi enam Lääne-Eestis, siis päeval jõuab vihmasabinaid ka kaugemale sisemaale. Tuul on öösel puhanguline, hommikuks nõrgeneb ning päeval on saarte piirkonnas rahulik.

Ööl vastu teisipäeva sajab peamiselt Lääne-Eestis vähest vihma. Puhub valdavalt lõunatuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 15, öö hakul 17 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 8, rannikul kuni 10 kraadi, Kagu-Eestis langeb õhutemperatuur kohati nulli lähedale.

Hommikul sajab mitmel pool, peamiselt Lääne-Eestis vähest vihma. Mandril puhub valdavalt lõunatuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, saartel puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, Liivi lahel puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 8, rannikul kuni 10 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, saarte vahel on tuul muutlik ja nõrk. Sooja on 8 kuni 11 kraadi.

Kolmapäev on mitmel pool vihmasabinatega, aga üsna rahulik, öised miinimumid langevad null kraadi lähedale, päeval on sooja 10 kraadi ümber.

Neljapäev on kuni õhtuni suurema sajuta, kuid tuul kogub jõudsalt hoogu. Öösel on õhus miinuskraade, päev tuleb mõõdukalt soe.

Reede on vihmane ja tuuline ning võrdlemisi soe, laupäeval on sajuhoogude vahel ka selgemat taevast näha: nii öö kui päev on eelnevaga võrreldes jahedamad.