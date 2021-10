Otse kell 12: Margus Kurm ekspeditsioonist Estonia vraki juurde

Malta lipu all sõitev RS SENTINEL alustas ekspeditsiooni Hollandi Eemshaveni sadamast 18. septembril ja jõudis Estonia vrakile 22. septembri hommikul. SA Mare Liberumi korraldatud uurimisreisil osales kokku 43 inimest, kellest 18 on laevameeskonna liikmed ja kuus meedia esindajat. Ülejäänud olid seotud allveetööde planeerimise ja teostamisega. Ekspeditsioon lõpetas sukeldumis- ja uurimistööd parvlaev Estonia vrakil 30. septembril.

SA Mare Liberum on tänavu juulis osa Estonial hukkunute omaste initsiatiivil asutatud sihtasutus, mille eesmärk on selgitada välja Estonia huku põhjused. Sihtasutuse juhataja on Margus Kurm.