Alar Karise ametlik foto pildistati Ahhaa keskuses

Esmaspäeval ametisse astunud president Alar Karisest on valminud ka ametlik foto, mis pildistati teaduskeskuses Ahhaa.

Ametliku foto autor on Rene Riisalu. Foto on pildistatud Karise kodulinnas Tartus, Ahhaa keskuses. "Ilus koht, kus mõelda veidi teadusest ja tulevikust," põhjendas sotsiaalmeedias kohavalikut Karis, kes on hariduselt molekulaargeneetik ja arengubioloog ning töötanud varem Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli rektorina.

Presidendi ametlik foto on dokument, millel on kindlad mõõdud ja vormistus. Foto kasutustingimustega saab tutvuda presidendi kantselei kodulehel.