Kohus andis õiguse valida, keda valitsuse pressikonverentsile lasta

Kohus andis riigikantseleile õiguse määrata nende isikute ring, kellel on võimalus kohapeal osaleda valitsuse pressikonverentsidel. Valitsusel ei ole kohustust tagada iga soovija osalemine pressikonverentsil, leidis kohus.

Telegram Media MTÜ, kelle ajakirjanikke riigikantselei ei lubanud valitsuse pressikonverentsile, kaotas teisipäeval lõplikult kohtuvaidluse, sest riigikohus ei võtnud MTÜ kaebust arutusele. Kuna riigikohus Telegram Media MTÜ kaebust ei aruta, siis jõustusid Tallinna halduskohtus ja Tallinna ringkonnakohtus nende kahjuks tehtud otsused.

Kuna valitsuse pressikonverentsi ruumi mahutavus ja läbiviimise aeg on piiratud, oli riigikantseleil vajalik piirata ka osalejate arvu, selgitasid riigikantseleid kohtus esindanud Ellex Raidla advokaadid Merlin Liis-Toomela ja Ants Nõmper.

Kohtud märkisid, et valitsuse pressikonverentsile on oodatud Eesti Meediaettevõtete Liidu (EML) ja pressinõukoguga liitunud väljaanded ja nende ajakirjanikud ning püsiakrediteeringuga toimetuste ajakirjanikud.

Kohtute hinnangul on õiguspärane kehtestada pressikonverentsi korraldus, mille kohaselt saavad vahetult osaleda ja küsimusi esitada professionaalse meedia esindajad. Valitsusel ei ole kohustust tagada iga soovija osalemine pressikonverentsil, tõdes kohus.

Kohus ei nõustunud Telegram Media MTÜ-ga, et pressikonverentsile pääsemise tingimused peaksid tulenema seadusest või mõnest muust õigusaktist.

Ka märkis kohus, et kaebaja põhiseadusega kaitstud õigusi pole ebaproportsionaalselt piiratud, sest MTÜ-le on tagatud õigus saada osa valitsuse pressikonverentsist veebi vahendusel, samuti esitada valitsusele infopäringuid muus vormis kui vahetult koha peal küsimusi esitades, ning neil on õigus infot endale sobivas vormis edastada.

Kaebuse raames ei hinnanud kohtud seda, kas MTÜ sisuliselt järgib vastutustundliku ajakirjanduse põhimõtteid. Kuigi riigikantselei oli selle kahtluse alla seadnud, siis oli pressikonverentsile mittelubamise põhjus siiski formaalse nõude, et Telegram Media MTÜ ei ole EML-i ega pressinõukogu liige, mittetäitmine.