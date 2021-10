Riigikantselei koondab neli töökohta

Avalikult oma töökoha koondamisest teada andnud riigikantselei strateegiabüroo nõunik Marten Kaevats teatas, et riigiasutuses on käsil suurem koondamine, mida tehakse valitsuse kärpekava sildi all.

Riigikantselei kommunikatsiooninõunik Diana Lorents ütles ERR-ile, et suurest koondamisest siiski juttu ei saa olla. Koondamisteated on üle antud neljale inimesele.

"Korraldame optimeerimiseks tööd ümber. Me ei ole viimasel aastal võimalusel täitnud teenistuskohti, kust inimesed on lahkunud ja 1. novembrist koondame neli teenistuskohta, mis kõik on täidetud," teatas Lorents.

Millised ametikohad koondatakse, jättis Lorents vastamata.

Riigi eelarvestrateegia näeb ette, et riigikantselei peab kärpima oma eelarvet 417 000 euro võrra.

"Riigikantselei on eelarve koostamise protsessi raames üle vaadanud oma järgmise aasta tegevused ning otsustanud, et järgmisel aastal ei rahastata Tallinn Digital Summiti korraldamist ja rahvusraamatukogu EL-i infokeskuse tegevust. Ülevaatamise käigus otsustasime ka, et me vähendame paberlehtede tellimusi ja loeme lehti digitaalselt ning loobume ühest väikebussist," kirjeldas Lorents kokkuhoiuplaane, lisades, et need kõik kokku annavadki vajaliku summa kokkuhoidu.