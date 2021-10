Elizabeth II ilmus avalikkuse ette jalutuskepiga

Jumalateenistus toimus Westminster Abbeys, kus sissepääs on kaetud munakivisillutusega ja on seetõttu ebaühtlane, teatas The Times.

Viimati jäi kuninganna jalutuskepiga pildile pärast põlveoperatsiooni 2004. aastal. Buckinghami palee ei põhjendanud, miks monarh teisipäeval abivahendit kasutas.

Elizabeth II, kes on kõige kauem troonil olnud Briti monarh, on kõrgest east hoolimata hea tervise juures. Teadaolevalt käis ta viimati haiguse tõttu haiglas aastal 2013, kui teda vaevasid kõhuhädad.

Jumalateenistusel tähistati Briti kuningliku leegioni 100. aastapäeva. Kuninganna on leegioni ametlik patroon.

Briti kuninglik leegion pakub abi endistele relvajõudude liikmetele ja nende lähedastele.