EL püüab tagada Ukrainale talveks stabiilsed gaasitarned

Von der Leyen avaldas lootust, et Ukrainat ei taba Venemaa gaasitarnete vähendamine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Komisjon kaalub koos Ukraina ekspertidega erinevaid stsenaariume, kuidas tagada piisav gaasitarne Ukrainale. Teeme Ukrainaga tihedat koostööd, et suurendada gaasitarnevõimekust Euroopa Liidu liikmesriikidelt. See sisaldab ka võimalust Slovakkiaga ühendatud gaasitoru kaudu gaasi tagasi saata," rääkis komisjoni president.

Von der Leyeni ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kohtumine toimus ajal, mil Ukraina taotleb lääneriikidelt Venemaa karistamist gaasitarnete relvaks muutmise ja hinnaga manipuleerimise eest.

Kiievis allkirjastasid pooled ka lennunduskokkuleppe.

Zelenski märkis, et assotsiatsioonilepe Euroopa Liiduga on andnud reformidele tõuke.

"Lõplik eesmärk on Ukraina täielik lõimimine Euroopa Liiduga. Ootame EL-i juhtkonnalt ja liikmesriikidelt julgust ja kaugele nägemist. See on selge signaal, et nad näevad Ukrainat Euroopa ruumi ühisosana," rääkis Zelenski.