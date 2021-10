Kuuba valitsus ei andnud opositsioonile luba uuteks protestideks

Kuuba valitsus lükkas teisipäeval tagasi opositsiooni taotluse korraldada 15. novembril protestiüritusi, öeldes, et korraldajaid toetab USA ja nende eesmärk on režiimi kukutamine.

Opositsioon soovis korraldada kuues Kuuba provintsis meeleavaldused vägivalla vastu ja muutuste poolt.

Kommunistlik valitsus väitis, et tegemist on provokatsiooniga. Samas rõhutati, et 2019. aastal vastu võetud uues põhiseaduses on kirjas, et praegune sotsialistlik süsteem on pöördumatu.

Sotsiaalmeedias avaldatud protestitaotluses märgiti, et uue põhiseaduse artikkel 56 lubab korraldada proteste seaduslikel ja rahumeelsetel eesmärkidel.

"Isegi kui see on põhiseaduslik õigus, ei saa seda kasutada teisi õigusi kahjustades," väitis valitsus vastuses.

"Korraldajatel ja nende avalikel esindajatel, kellest mõnel on sidemed Ameerika valitsuse rahastatavate laostavate organisatsioonide või agentuuridega, on selge kavatsus edendada muutust Kuuba poliitilises süsteemis," lisas valitsus avalduses, mille edastas veebikülg Cubadebate.

Protestiürituse korraldaja filmirežissöör Yunior Garcia kritiseeris valitsuse keeldumist. "Ükskõik mida kuubalased teevad, nad (võimud) alati ütlevad, et idee tuli Washingtonist. See oleks nagu meie ei mõtleks, et meil, kuubalastel poleks ajusid," lausus ta. "Loomulikult tahab iga terve mõistusega kuubalane muutust paremuse poole, nad tahavad demokraatiat Kuubal, rohkem edusamme, rohkem vabadust."

Juulis leidsid umbes 50 Kuuba linas aset enneolematud valitsusvastased protestid. Nende mahasurumisel sai üks inimene surma, kümned kannatada ja kinni võeti üle tuhande inimese. Neist mitusada on endiselt trellide taga.