Ekspress hakkab maksma 30 protsenti kasumist dividendideks

Ekspress Grupp maksab alates 2022. aastast dividendidena välja vähemalt 30 protsenti eelmise aasta kasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vahendeid, teatas ettevõte. Nendel aastatel kui majandus aeglustub või kui rahavood on muudel põhjustel väiksemad, võib kontsern dividendimäära vähendada või otsustada dividendi mitte maksta.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul on kontserni eesmärk tagada tugev ja jätkusuutlik kapitali struktuur, et säilitada soovitud tegevusvabadus ja kasutada ära majanduse erinevate tsüklite kasvuvõimalusi. "Kasvu toetamiseks on Ekspress Grupp seadnud eesmärgiks tagada kontserni ja investorite seisukohast optimaalne investeeringute, laenude tagasimaksete ja kasumi jaotamise tase," selgitas Rüütsalu.

Erakorralised dividendid tänavu on seotud trükikoja AS Printall müügiga Luige ettevõttele.

"Samal ajal tegi Ekspress Grupp aktsionäridele ettepaneku maksta veel tänavu seoses AS-i Printall müügiga erakorralisi dividende summas 3 028 287 eurot ehk 10 senti ühe aktsia kohta," teatas ettevõte.

Erakorraline dividendid makstakse aktsionäridele välja 23. novembril 2021. Otsuse peab enne jõustumist heaks kiitma aktsionäride üldkoosolek.

1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupp annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades suuri portaale, annab välja päeva- ja nädalalehti ja ajakirju.