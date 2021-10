Prokuratuur süüdistab 57-aastast meest laste seksuaalses väärkohtlemises

Eeluurimisega kogutud andmetel kasutas mees ohvrite väärkohtlemiseks ära nii oma lähi- kui ka perekondlikke suhteid, aga ka tööalaseid kokkupuuteid lastega, teatas Põhja ringkonnaprokuratuur.

Kriminaalmenetlust juhtinud ringkonnaprokuröri Leelet Kivioja sõnul tuvastati uurimisega neli mehe ohvrit vanuses kaks kuni seitse eluaastat.

"Andres kasutas ohvrite leidmiseks nii oma lähi- kui ka perekondlikke suhteid, aga ka laiemalt tutvusringkonda. Kehvematest sotsiaalmajanduslikest ja probleemsetest peredest pärit lastega ehitas mees pikema aja jooksul üles usaldusväärse suhte, mistõttu oli tal võimalik veeta lastega koos aega ilma teiste täiskasvanute järelevalveta," ütles Kivioja.

Süüdistuse järgi väärkohtles mees seksuaalselt mitut kannatanut aastate jooksul nii enda kui ka kannatanute kodudes, aga ka oma töökohtades. "Nimelt tuvastasime uurimisega ka kaks ohvrit, keda Andres katsus intiimpiirkondadest lasteaedades, kus ta erinevatel ajaperioodidel töötas."

Kivioja sõnul nähtub kriminaalasja materjalidest, et süüdistatav tegutses aastakümneid ning tal oli välja kujunenud käitumismuster ohvrite leidmiseks ja usalduse loomiseks. "Tema kodus on aastate jooksul käinud ja ka elanud alaealisi poisse, kuid mitme kannatanu suhtes toime pandud teod on tänaseks karistusseadustiku järgi aegunud," ütles prokurör.

Politsei ja prokuratuur alustasid kriminaalmenetlust ühe tähelepaneliku kõrvalseisja vihje peale.

Mehele esitati süüdistus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb alla kümneaastaste kannatanute suhtes toimepandud tahtevastast muu sugulise iseloomuga tegu. Pärast mehe kinnipidamist tänavu aprillis taotles prokuratuur mehe vahistamist eeluurimise ajaks, kus ta viibib tänaseni.