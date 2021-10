Otse neljapäeval kell 9.35: eksperdid gaasi hinnast ja poliitikute debatt

Parlamendierakondade debatis osalevad Aivar Kokk (Isamaa), Erki Savisaar (Keskerakond), Martin Helme (EKRE), Lauri Läänemets (sotsiaaldemokraadid) ning Mart Võrklaev (Reformierakond). Arutelu juhib ja suunab gaasiliidu juht Heiko Heitur.

Konverentsi kava

9.35–9.55 "Biometaani tootmise väärtusahel rohepöörde kontekstis" – Kristjan Stroom, Eesti Biogaas OÜ

10–10.20 "AS Lajos kogemus CNG gaasiveokite kasutamisel" – Erko Vallbaum, AS Lajos

10.25–10.45 "Eesti maanteevedude ja ühistranspordi jalajälje vähendamine gaasiveokite ja -bussidega" – Kaur Sarv, Scania AS

10.50–11.10 "Transpordisektori võimalused ja kitsaskohad Fit for 55 valguses!" – Alan Vaht, AS Alexela

11.15–11.45 Aruteluring

13–13.20 "Gaasiturust ja gaasi hinnast" – Margus Kaasik, Eesti Gaas

13.25–13.45 "Maagaasi roll ettevõtluses – võimalused ja kitsaskohad Grüne Fee Eesti AS näitel" ­– Raivo Külasepp, AS Grüne Fee Eesti AS

13.50–14.10 "Päritolutunnistuste roll täna ja tulevikus" – Rein Vaks, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

14.15–14.35 "Jaotusvõrgu võimalused ja väljakutsed Fit55 valguses" – Roman Bogdanovitš, AS Gaasivõrk

14.40–15.10 Aruteluring

15.30–16.30 Poliitikute debatt