Neljapäeval olulist sadu pole, aga tuul hakkab tugevnema

Neljapäeva öösel sajab kohati vähest vihma, suurem on sajuvõimalus saartel ja rannikualadel. Mitmel pool on udu. Tuul on nõrk ja läänekaarest. Selgineva taeva all jahtub õhk sisemaal 0 kraadi ümbrusse, pilvisemais paigus ja rannikul jääb üle 5 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on mandri sisealadel enamasti pilvine ja udulaamadega, saartel ja rannikul on ka selgemaid viirge. Läänekaare tuul on ikka nõrk. Õhutemperatuur on 0 kuni +4, meremõjuga rannikul kuni 8 kraadi.

Ennelõuna on mandril madala pilvekihi ja udulaamadega. Kohati võib ka vihma tibada. Saartel ja läänerannikul on taevas selgem. Tuul on nõrk ja valdavalt läänekaarest. Pärastlõuna on mandril heledam. Tuul pöördub edelasse ja lõunasse. Kiirust on tuulel sisemaal kuni 8, saartel ja läänerannikul tugevneb 12, puhanguti 15 meetrini sekundis. Õhusooja 7 kuni 11 kraadi.

Reede on tiheda vihma ja tormiste tuuleiilidega. Laupäev tuleb kaugeneva madalrõhkkonna servas vihmahoogude ning tugeva edela- ja läänetuulega.

Pühapäeval lõõtsub tuul edasi, aga pilved hõrenevad ja näha saab päikest. Päevasooja ülempiir 8 kuni 10 kraadi.