Blinken ja Lapid arutasid Iraani, Süüria ja Hiina küsimusi

"Blinken ja Lapid arutasid võimalust intensiivistada jõupingutusi olukorra normaliseerimiseks Lähis-Ida regioonis. Samuti energeetika- ja majanduskoostööd," märgiti teadaandes.

"Välisminister kordas USA valitsuse toetust meetmetele, mis avardavad kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse väljavaateid ning parandavad oluliselt palestiinlaste ja iisraellaste elu," lisas välisministeerium.

Lisaks kinnitas Blinken USA jätkuvat pühendumust Iisraeli julgeolekule.

USA välisminister ütles varasemal pressikonverentsil pärast Iisraeli ja Araabia Ühendemiraatide välisministritega peetud kõnelusi, et Washington peab diplomaatiat kõige tõhusamaks viisiks Iraani tuumaprobleemi lahendamiseks, kuid ebaõnnestumise võidakse kaaluda ka muid võimalusi probleemi lahendamiseks.

Iisrael hoiatas samas Ühendriike, et jätab endale õiguse Iraani vastu jõudu kasutada, süüdistades Teherani tuumaleppega venitamises.

"USA välisminister Antony Blinken ja mina oleme holokaustis ellujäänute pojad. Me teame, et on hetki, kui riigid peavad kasutama jõudu, et kaitsta maailma kurja eest," lausus ühisel pressikonverentsil Washingtonis Iisraeli välisminister Yair Lapid.

"Iisrael jätab endale õiguse igal hetkel ja igal viisil tegutseda," lisas Lapid.

Blinken omakorda märkis, et Ühendriikidel on "teisi võimalusi", kui diplomaatiaga Iraani tuumaprogrammi osas edu ei saavutata.

Ta kinnitas, et loodab läbirääkimiste edule, kuid iga päevaga jääb "hoovõturada aina lühemaks".

Iraani teemalistel kõnelustel Washingtonis osalesid ka Araabia Ühendemiraadid, kes jagavad muret Teherani osas.

Blinken kordas president Joe Bideni pakkumist naasta 2015. aasta tuumaleppesse, millest viis Ühendriigid välja eelmine riigipea Donald Trump.

"Me oleme ühtsed eelduses, et Iraanil ei tohi lubada tuumarelva omandada," lausus Blinken.