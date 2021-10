Ossinovski ja Helme: valitsus peab olema kommunikatsioonis selgem

Helle-Moonika Helme (EKRE) ja Jevgeni Ossinovski (SDE) rääkisid "Terevisioonis", et valitsus peab olema vaktsineerimise ja piirangute kommunikatsioonis senisest selgem ning praegu on vaja astuda käike haiglatele koormuse vähendamiseks.

"Vaktsineerimisest oleme palju rääkinud, aga selge on see, et praeguse seisuga Eesti riigil vaktsineerimisplaani ei ole. Seda kinnitas ka riigikontrolör esmaspäeval riigikogus. Meil küll tehakse igasuguseid tegevusi, aga sellist eesmärgistatud, konkreetse tegevusplaaniga, nädalate ja sihtrühmade kaupa eristatud tegevuskava meil tegelikult ei ole, seda on hädasti vaja," ütles Ossinovski.

Ossinovski sõnul on kolm peamist komponenti ehk süsteemne ja arusaadav kommunikatsioon, täiendav vaktsineerijate motiveerimine ja ka vaktsineerima minevate inimeste motiveerimine.

Helme sõnul on inimesed juba kaks aastat elanud selles paradigmas ja teavad, mis on vaktsiin ja mida teha tuleks.

"Mis vaktsineerimisse puutub, siis me oleme üle elanud mitu etappi. Kõigepealt kui see haigus meile tuli, siis oli ainuke meede, mida saime kasutada, piirangud. Nagu iga nakkushaiguse puhul see toimis ja saime esimesest lainest ilusti läbi. Teise lainesse läksime teadmisega, et kohe tulevad vaktsiinid ja inimestel oli hästi suur lootus sellele. Meil on kõigil olemas teadmine, et vaktsiin on midagi sellist, mis meid kaitseb. Minu meelest on praegu kõige suurem probleem selles, et inimesed näevad, et vaktsiinid ei täida oma eesmärki sellisel määral nagu nad on lootnud," ütles Helme.

Helme hinnangul on selles kohas probleem kommunikatsioonis, kuna sõnumid on erinevad. EKRE hinnangul ei peaks valitsus panema kõiki panuseid ühele kaardile ja tarvis on tagada meditsiinisüsteemi suurem valmisolek.

Ossinovski sõnul on tervishoiusüsteemi vaja täiendavaid vahendeid, kuna Eesti võib olla paari nädala jooksul haiglasüsteemi ülekoormuse juures ja plaaniline ravi on katkemas. "On ääretult oluline teha päris kiiresti suur käiguvahetus, mis puudutab eakate kaitsmist vaktsiiniga."

Tema sõnul pole valitsusel olnud piisavat taju probleemi ajakriitilisusest ja mastaabist. "Õige aeg oli juba ammu. Ma loodan, et täna need konkreetsed otsused valitsusest ka tulevad," ütles ta.

Helme sõnul pole poliitikud meedikud ega saa kutsuda inimesi üles vaktsineerima. "Poliitikud ei ole meedikud ja seetõttu meie selliseid üleskutseid teha ei saa ega ei tohi," ütles ta.

Ossinovski sõnul ei ole paslikud võrdlused teiste riikidega, nagu oleks eestlaste arusaam vaktsineerimisvajadusest kehvem kui Põhjamaades, kuna ka Eestis on piirkondi, kus on saavutatud kõrgel tasemel eakate vaktsiinidega hõlmatus. Kui üleriigiliselt eakate kõrge vaktsineerituseni kiiresti ei jõuta, siis on päevakorral piirangute küsimus, kuid sellisel juhul peavad piirangud olema erinevalt varasemast ette hästi arusaadavad.

Helme nõustus Ossinovskiga, et riik ei tohiks taas pea ees piirangutesse kukkuda. "Kui üldse midagi kehtestada, siis seda tuleb teha väga järelemõeldult, aga teiste riikide kogemused on olemas, et riikides, kus vaktsineerituse tase on väga kõrge, 85-90 protsenti, ka seal haigus levib ja hakatakse piiranguid sisse seadma," sõnas ta.

Ossinovski sõnul saavad inimesed palju ise teha vältides kontakte ja kandes siseruumis maski. Helme sõnul ei tasu unustada kätepesu.