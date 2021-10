Huvi kolmanda vaktsiinidoosi vastu on üle Eesti ebaühtlane

Oktoobrikuu jooksul saab 48 000 sihtrühma kuulujat ehk tervishoiu-, sotsiaal- ja haridustöötajad ning eakamad inimesed võimaluse kolmanda COVID-19 vaktsiinidoosi saamiseks. Huvi kolmanda doosi vastu on Eestis esialgu ebaühtlane.

Perearst Le Vallikivi sõnul on praegu esimese COVID-19 vaktsiinidoosi huvilisi keeruline leida. Samas huvi kolmanda doosi vastu on tema sõnul väga suur.

"Me ei ole pidanudki kutsuma veel selleks, et oma ajad täis saada, sest tegelikult on vanemad inimesed juba suvest saati küsinud," ütles Vallikivi.

Samas ei ole huvi kolmanda doosi vastu suur igal pool Eestis. Näiteks Räpina perearstikeskuse perearsti Anne Kaldoja sõnul süstitakse nende perearstikeskuses praegu eelkõige esimest ja teist vaktsiinidoosi. Huvi kolmanda doosi vastu on siiani olnud pigem madal.

Samuti on perearstikeskuseid, mis ei ole kolmanda doosi süstimist veel alustanud. Statistikat, palju selliseid perearstikeskuseid Eestis on, haigekassal ei ole.

Samuti ei olnud haigekassa valmis avaldama, kui palju perearstikeskuseid koroonavaktsiine praegu teeb. Vallikivi sõnul on viimane info vaktsiine tegevatest perearstidest 27. septembri seisuga.

"Vaktsineerisid aktiivselt 57 protsenti perearstikeskustest, ja ma loodan, et nüüd on see protsent tõusnud," ütles Vallikivi.

Tervise- ja tööministri Tanel Kiige sõnul saab oktoobrikuu jooksul võimaluse kolmanda vaktsiinidoosi tegemiseks 48 000 inimest. Tänaseks on kolmandaid doose tehtud ligi 5000.

"Tõhustusdooside puhul võib öelda, et kõige kiiremini on alustatud terviseasutustes, eakate kutsumisega, hooldekodude elanike töötajate vaktsineerimisega. Haridusvaldkonnas natuke hiljem täitub see kuus kuud inimestel esmase kuuri lõpetamisest. Haridusasutustes tõhustusdooside pakkumist läbi kooliõdede, terviseasutuste tehakse lähiajal, kui hakkab täis saama kuus kuud," rääkis Kiik.

Kiige sõnul peaks alates detsembrist suurenema tõhustusdoosi saajate ring. Nii peaks laialdasem kolmanda doosiga vaktsineerimine toimuma talvel ja kevade alguses.