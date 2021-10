PPA hakkab kontrollima söögikohti, keda on juba hoiatatud

Augustikuust tänaseni on PPA teinud üle 20 000 tunni piirangute täitmise, sealhulgas maskikandmise kontrolli, ütle siseminister Kristian Jaani. Käidud on 500 meelelahutuskohas, 4500 ühissõidukis. Seda muude tööde ja ületundide arvelt, milleks valitsus eraldanud lisaraha, rääkis minister.

"Need mahud, mida täna tehakse, on tegelikult väga suured. Mina ei arva, et me peaksime mahte suurendama. Aga ma tean, et me saame selle mahu sees kindlasti sihistada tegevusi teistmoodi," ütles Jaani.

Sihitamine tähendab ettevõtjate sihikule võtmist.

"Me oleme näinud sotsiaalmeedias selliseid ettevõtjaid, kes uhkustavad, et tulge meie juurde – ei pea mingisugust tõendit esitama," märkis Jaani.

Terviseamet pidas neljapäeval nõu PPA-ga ja sõnum on selline – hoiatuste aeg on läbi. Eelkõige lähevad kontrollid neisse ettevõtetesse, kes on juba hoiatusi saanud.

"Kui nad on uuesti järjepidevalt rikkunud (reegleid), siis me enam ei piirdu hoiatuste ja selgitustega," ütles terviseameti tervishoiukorralduse osakonnajuhataja Ragnar Vaiknemets.

Vaiknemetsa sõnul ei saa öelda, mitut ettevõtet minnakse kontrollima uuesti, kellele on hoiatus antud. "Aga neid on ikka hulgi," nentis ta.

Maksimaalne trahv on 13 000 eurot, ütleb terviseamet. Seda siiski alguses ei soolata – keskmine trahvisumma on kolm kuni neli tuhat eurot.