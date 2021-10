Narvas on viirus taas levima hakanud, raskeim on seis Soldino gümnaasiumis

Narvas on koroonaviirus jälle jõudsalt levima hakanud. Terviseameti andmeil kasvas haigestunute hulk kahe nädala jooksul 165 protsendi võrra ja nakkuse levikut veavad koolilapsed. Kõige raskem on olukord Narva Soldino gümnaasiumis, kus vanemad klassid kaugõppele saadeti.

Üks Narva suurematest koolidest, Soldino gümnaasium, lootis õppeaasta alguses, et kaugõpet enam ei tule, vähemalt nii lubas haridusministeerium. Praegu on koolis 70 lapse ja 12 õpetajaga koroonakolle ning alates 5. klassist on kõik lapsed kahenädalasel kaugõppel.

"Haridusministeerium mõnikord ei tea, mis koolides toimub. Jah, see on vastuolus, aga selline ettepanek on teretulnud ja me peame pääsema sellest olukorrast," ütles Soldino gümnaasiumi direktor Roman Treial.

Soldino gümnaasiumi õpetajatest on COVID-i vastu vaktsineeritud 80 protsenti. Õpilastest on kaitsesüsti saanud vaid kuus protsenti.

Soldino gümnaasiumi direktor

"Me teeme siin tööd lastevanematega. Räägime kogu aeg, et on vaja lapsi vaktsineerida, aga lapsevanemad kardavad, et lapsed saavad pärast juurde mõned teised haigused. Narvas on seda (selgitamist – toim.) raske teha," lausus Treial.

Tänaseks on koroonaviirust avastatud Narva koolides 60 klassis. Narva haigla on taasavanud COVID-osakonna, kuhu nelja päevaga paigutati 15 haiget ja kõik nad on vaktsineerimata. Vaktsineerimine on Narvas praktiliselt raugenud.

"Haigla vaktsineerimiskeskuses käivad inimesed pigem saamas oma teist vaktsineerimissüsti ja on isegi mõned inimesed huvi tundnud kolmanda vaktsineerimissüsti vastu, aga esmaseid vaktsineerijaid praktiliselt peaaegu et ei ole," ütles Narva haigla juht Ago Kõrgvee.

Terviseameti andmeil on Narvas praegu 490 nakatunut. Vaktsineerituid on alla poole elanikkonnast.