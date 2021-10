Kõige rohkem on nädalaga viirust lisandunud Ida-Virumaa reovette. Valdavalt on viirusekogus üle Eesti kas suur või väga suur. Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson ütles Indrek Kiislerile, et olukord on läinud selgelt halvemaks.