Norra tapmiste kahtlusalune anti üle psühhiaatritele

"Ta anti üle tervishoiuteenistusele neljapäeva õhtul pärast tema tervisliku seisundi hindamist," teatas prokurör Ann Iren Svane Mathiassen.

Kahtlusaluse, taanlasest Espen Andersen Bratheni puhul on tekkinud kahtlused, et tal võivad olla psühhiaatrilised häired, mis võivad mõjutada tema vastutuselevõtmist.

Mees on tapmised omaks võtnud.

Psühhiaatriline ekspertiis algas neljapäeval ja võib kesta mitu kuud.

Reedel langetab kohtunik otsuse, kas hoida Brathenit vangistuses. Prokuratuur tahab, et teda peetakse kinni neli nädalat, esimesed kaks isolatsioonis.

"Kui kohtunik nõustub prokuratuuriga, siis läheb kahtlusalune mitte vangistusse, vaid pigem meditsiinilise järelevalve alla," teatas prokuratuur.

Kuigi politsei hinnangul oli tegemist terroriaktiga, siis võimud pole välistanud psühhiaatrilisi probleeme.

"Pole kahtlustki, et reaalne tegu näeb välja nagu terroriakt, kuid see on oluline, et juurdlus jätkuks ning et me selgitaksime välja kahtlusaluse motiivi," ütles Norra luureteenistuse PST juht Hans Sverre Sjovold neljapäeval pressikonverentsil.

"See on isik, kes on on pikemat aega periooditi viibinud ravisüsteemis," lisas Sjovold.