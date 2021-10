USA senaator: Amazon tuleb jagada mitmeks ettevõtteks

USA demokraadist senaator Elizabeth Warren kutsus neljapäeval üles jagama veebikaubamaja Amazon mitmeks konkureerivaks ettevõtteks. Uudisteagentuuri Reuters uuring näitas, et Amazon kopeerib Indias tooteid ja võltsib otsingutulemusi.

Reuters vaatas läbi tuhandeid Amazoni sisedokumente. Uuring tuvastas, et Amazon kopeeris tooteid ja manipuleeris otsingutulemustega. Amazon tahtis edendada nii oma isiklikke kaubamärke Indias. India on üks Amazoni suurimaid turge.

Reutersi uuring näitas, et teiste müüjate kopeerimine oli osa Amazoni ametlikust strateegiast. Uuringu tulemuste peale reageerisid kriitiliselt ka USA poliitikud.

"Need dokumendid näitavad, mida me kartsime Amazoni monopoolse võimu suhtes. Amazon on valmis ja võimeline oma platvormi ära kasutama, samal ajal kahjustades väiksemaid ettevõtteid," ütles Warren.

"See on üks paljudest põhjustest, miks me peame selle ettevõtte tükkideks jagama," lisas Warren.

Warrenit toetas ka kongressi vabariiklasest monopolidevastase komitee liige Ken Buck. "Need dokumendid näitavad, et Amazon tegeleb konkurentsivastase tegevusega, näiteks otsingutulemuste võltsimisega. Amazon ja Bezos tuleb vastutusele võtta," ütles Buck.

Vihased on ka India ettevõtjad. Organisatsioon, mis esindab miljoneid India jaemüüjaid, nõudis neljapäeval, et riigi valitsus alustaks Amazoni suhtes uurimist.

India peaministri Narendra Modi lähedane liitlane Rashtriya Swayamsevak Sanghi kutsus neljapäeval indialasi üles Amazoni tooteid blokeerima.