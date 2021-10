Kolmas laine peletas naasnud Rootsi ja Soome spaaturistid taas eemale

Pärnu spaade juhid ütlevad nagu ühest suust, et juba hakkasid tasapisi tagasi tulema Soome ja Rootsi kliendid, kuid koroonasse haigestumise suurenemisega Eestis on asutud broneeringuid tühistama. Soome kliendid on spaadesse helistanud, et uurida, kas nende meedias kajastatu, vastab tõele.

Päris inimtühjad pole ühegi spaa ruumid, inimesi ikka liigub, ja kuna viimasel ajal ongi nädalavahetused enamasti täis olnud, siis paistab ka seegi veel päris normaalse täituvusega. Aga Tervis Spaa Grupi juhatuse liige Jaan Ratnik tõdes, et maja ees seisev Rootsi buss on viimastel nädalatel toonud kohale bussitäie rahvast, seekord aga tuli vaid kaheksa inimest.

"Tänase päevani võiks öelda, et kümmekond bussigruppi on Rootsist meieni jõudnud. Ja viimase paari nädala jooksul on olnud ka paar Soome gruppi juba. Kuid numbrid, mis meie koroonastatistikast välja jooksevad - siis mul on, ma arvan, et vägagi põhjendatud hirm, et järgmise paari nädalaga need positiivsed trendid pühitakse luuaga jälle ära," lausus Ratnik.

Praegu tohivad spaad võtta vastu vaktsineerimata kliente, kui nad teevad sealsamas kiirtesti, aga see võib muutuda, kardavad spaajuhid. Estonia spaahotellide juht Andrus Aljas tõdes, langus algas juba oktoobri algusest.

"Spaa täituvus on pöördvõrdelises sõltuvuses Eesti COVID-i koefitsiendiga. Kui see arv läheb üles, siis meie täituvus läheb alla. Kahju. Teistpidi on ka väga paljud inimesed jäänud haigeks, on kodus isolatsioonis. Tegelikult see nii-öelda langus algas tugevamalt kuskil oktoobri algusest, ja kahjuks on näha, et see jätkub," lausus Aljas.

Kui Soome meedias ilmuvad artiklid, kus Baltikumi sõita ei soovitata, sest seal ei suudetavat isegi erakorralist meditsiiniabi anda, võtab see inimestelt igasuguse soovi siia sõita, ütles Aljas.

Viikingi spaa juht Kairi Lusik tõdes, et väga palju on viimastel päevadel Soome klientide kõnesid, kes soovivad teada, mis siin tegelikult toimub.

"Laupäevad on kõige populaarsemad päevad olnud siiamaani. Nüüd on natuke ka soomlased tagasi tulnud. Kaks järgnevat nädalat on Soome busse meie maja ees näha. Mis edasi saab, me ei tea. Ma just vaatasin, oktoobrikuus eestlased on ikkagi esikohal müüdud ööde poolest, teisel kohal on olnud soomlased ja kolmandal kohal on lätlased," ütles Lusik.