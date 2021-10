Hiinalinna tuvipidaja tuvilas elab üle saja linnu

Tuvid on linnapildis küll tavapärane nähtus, kuid tuvisid kodulinnuna kasvatavad tänapäeval vähesed. Tartus on ainus tuvipidaja pensionär Aleksandr, kelle Hiinalinna aiamaal asuvas tuvilas elab üle saja linnu.

Nii on 75-aastane Aleksandr oma tuvisid toitmas käinud iga päev, 40 aastat järjest. Nõukaajal alustades oli see populaarne hobi ning vajalikud teadmised liikusid generatsiooni pidi edasi. Nüüd vaadatakse teda kui oma ala üht viimastest.

"Mul vanaisa tegeles tuvidega, isa tegeles, kaks venda tegelesid, tädipojad ka tegutsevad väga põhjalikult. See on mul armastus väiksest saati," ütles Aleksandr.

Mehe enda ehitatud tuvilas elab üle saja linnu. Neist enamik on Nikolajevi tõugu, mõned ka Permi tõutuvid. Alles hiljuti oli pundis ka kuus postituvi, ent neist on enamik sattunud vaenlase küüsi.

"Minu number üks vaenlane on kotkas. Ta elab kuskil siin, neil on terve perekond. Siis ta lendab siin, üleeile võttis mul ühe tuvi ära," rääkis Aleksandr.

Kotkaga võitlemine ei ole aga mehe ainus mure. Nimelt asub tuvila alal, kust peaks tulevikus kulgema aiamaade asemel hoopis autotee.

Hiinalinna ajalooliselt aiamaade alalt on tänaseks enamik majakesi ja peenraid tulevase tee-ehituse tõttu likvideeritud. Sama tulevik ootab ilmselt ka tuvipidaja Aleksandrit.

Aleksandr loodab, et saab vähemalt viis aastatki seal veel tegutseda, enne kui buldooser tema tuvilani jõuab. Samas on ta leppinud, et siis tema uuele aiamaale enam kolima ei hakka, vaid lõpetab tuvipidaja ameti ning lindudele tuleb järele kutsuda mõni teine sama hobiga inimene. Selliseid küll Tartus rohkem ei leidu, küll aga teab ta mõnda Ida-Virumaal.

"Kui elu nõuab või kui mu jalad enam ei tööta, siis helistan tuttavatele, kes jagavad tuvid omavahel. Ei saa ju jätta neid niisama ilma pidajata. Muidu nad surevad. Nii et hakkan helistama, kui ise ei saa hakkama. Aga kui saan, siis tegutsen siin nendega nii kaua kui võimalik," lausus Aleksandr.