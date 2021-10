Laupäeval on enamjaolt päikseline, õhtul võib tulla vihma

Laupäeval suundub sombust ilma põhjustanud madalrõhkkond Põhjalahe äärest aeglaselt Lapimaa poole ja Eesti kohale ulatunud tihedad sajupilved kanduvad Peipsi taha. Ennelõunal on päikest, kuid pärastlõunaks saabub pilvi lisaks ja sajuhooge on laialdasemalt.

Öö vastu laupäeva on alguses laialdaselt pilvine ja sajab vihma, kuid pärast keskööd saartest alates pilvisus hõreneb ja ühtlasi ka saju võimalus väheneb. Edela- ja läänetuul on jätkuvalt võimukas ning Soome lahe ääres ulatuvad tugevamad puhangud 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 6, rannikul soojem kuni 8 kraadi.

Hommik tuleb laialdaselt selge, vaid Põhja-Eestis on natuke pilvisem. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti 15, Soome lahe ääres kuni 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb 3 kuni 6 kraadi.

Ennelõunal on pilvisus hõre, aga pärastlõunal alates Lääne-Eestist pilvekiht pakseneb ning paiguti on oodata sadu. Puhub tugev edela- ja läänetuul ja päevased temperatuurid jäävad 7 ning 11 kraadi vahele.

Pühapäev on üldiselt vähese pilvisusega ja esmaspäev jätkab sarnases rütmis, kuid teisipäeval pilvisus tiheneb ning kolmapäeval on suurem sadu juba tagasi. Öised keskmised langevad nulli lähistele ning päeval on valdavalt 6 kuni 9 kraadi.